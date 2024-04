conduttori, scaletta e dove vederlo

Domani, al Circo Massimo di Roma, si terrà il tradizionale Concertone del Primo Maggio: ecco tutto quello che c’è da sapere.

Quest’anno, per la prima volta nella sua storia, il Concertone del Primo Maggio si terrà al Circo Massimo e non in Piazza San Giovanni. Sul palco saliranno circa 50 artisti tra cui tra cui, per citarne alcuni, Achille Lauro, Ultimo, Tananai e Rose Villain. Noemi ed Ermal Meta condurranno l’evento, mentre l’opening è stato affidato a Big Mama. Ecco tutto quello che c’è da sapere per seguire l’evento.

Dove seguire il Concertone

Il Concertone del Primo Maggio sarà come sempre ad ingresso libero e verrà trasmesso in diretta su Rai 3 e Rai Radio 2 a partire dalle 15.15 fino a mezzanotte e un quarto. E’ prevista una sola pausa, dalle 19 alle 20, per la trasmissione del telegiornale. L’evento andrà in onda anche su RaiPlay e Rai Italia.

Come anticipato, la conduzione dell’evento quest’anno è stata affidata a Noemi e Ermal Meta. BigMama, invece, che condurrà la prima parte del Concertone in esclusiva per Rai Play a partire dalle 13.15.

Gli artisti che saliranno sul palco

Di seguito, in ordine alfabetico, la lista degli artisti che domani saliranno sul palco del Concertone: Achille Lauro, Alda, Anna Castiglia, Ariete, Bigmama, Bloom, Caffellatte & Giuze, Chiamamifaro, Coez & Frah Quintale, Colapesce Dimartino, Cor Veleno, Cosmo, Dargen D’amico, Ditonellapiaga, Ermal Meta, Ex-Otago, Geolier, La Municipal.

concertone 1 maggio 2023

E ancora: La Rappresentante di Lista, Leo Gassmann, Lina Simons, Mahmood, Malika Ayane, Maria Antonietta e Colombre, Mazzariello, Mille, Morgan, Motta, Negramaro, Noemi, Olly, Piero Pelù, Piotta, Rosa Linn, Rose Villain, Santi Francesi, Stefano Massini e Paolo jannacci, Tananai, Teseghella, Tripolare, Tropico, Ultimo, Uzi Lvke, Vale Lp.

Come ogni anno si esibiranno sul palco del Concertone anche i tre artisti vincitori del Contest 1MNext: Atarde (Ancona), Giglio (Torino) e Moonar (Roma).