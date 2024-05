la ricetta veloce e gustosa con prosciutto e formaggio

ingredienti Olio extravergine di oliva

La piadina con omelette è un piatto unico completo e nutriente, ideale da gustare per un pasto veloce a casa o in ufficio, oppure in occasione di una gita fuori porta. Variante più ricca della classica omelette francese, si prepara in pochissimi minuti e senza alcuna difficoltà.

Per portarla in tavola, ti basterà versare le uova, precedentemente sbattute con un pizzico di sale e una macinata di pepe, in un padellino antiaderente dove avrai scaldato un filo d’olio, far rapprendere poi il composto per un paio di minuti e sistemare quindi la piadina già pronta sopra la frittata ottenuta, proseguendo la cottura per un minuto ancora. A questo punto si capovolge il tutto con l’aiuto di un coperchio, si farcisce l’omelette con il prosciutto cotto spezzettato, la provola dolce grattugiata e i pomodorini a rondelle, e si ripiega infine a mezzaluna la piadina sul ripieno, facendola dorare da entrambi i lati. Il risultato sarà una pietanza saporita e filante al cuore, da servire a triangolini anche all’ora dell’aperitivo o per un brunch a buffet.

Al posto della provola puoi optare per la scamorza, la mozzarella ben strizzata, la fontina o altro formaggio a pasta filata, puoi sostituire il cotto con il prosciutto crudo, la fesa di tacchino arrosto o il tonno sott’olio sgocciolato oppure, per una variante vegetariana, puoi omettere l’affettato e unire melanzane o zucchine grigliate a filetti, spinaci ripassati o foglioline di rucola.

A piacere puoi utilizzare una piadina integrale o di ceci, adatta anche a ospiti intolleranti al glutine, oppure puoi unire un mix di erbette aromatiche di tuo gradimento, come timo, origano secco o erba cipollina. Per non lesinare sulla qualità degli ingredienti, acquista uova freschissime, preferibilmente biologiche e provenienti da galline allevate a terra, e leggi con attenzione l’etichetta impressa sul guscio.

Scopri come preparare la piadina con omelette seguendo passo passo procedimento e consigli. Se ti è piaciuta questa ricetta, prova anche la frittata di piadina.

Come preparare la piadina con omelette





Sguscia le uova in una ciotola e aggiusta di sale e di pepe .





Sbatti le uova con i rebbi di una forchetta .





Scalda un filo d’olio extravergine di oliva in una padella antiaderente, possibilmente dello stesso diametro della piadina, e versa il composto di uova sbattute .





Lascia cuocere per un paio di minuti .





Sistema sulla omelette morbida ottenuta la piadina e prosegui la cottura per 1 minuto ancora.





A questo punto, aiutandoti con un coperchio, capovolgi la piadina .





Farcisci metà omelette con il prosciutto cotto spezzettato .





Unisci la scamorza grattugiata .





Completa con i pomodorini, lavati e tagliati a rondelle .





Ripiega la piadina sul ripieno , in modo da ottenere una mezzaluna.





Lascia dorare ancora per pochi secondi su entrambi i lati .





Taglia a metà la piadina con omelette , porta in tavola e servi.