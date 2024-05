Belen, la fuga da De Martino e il ritorno in tv: dove la vedremo

Dopo l’addio a Le Iene e Tu Si Que Vales e la nuova separazione da Stefano De Martino, Belen Rodriguez sta per tornare con un nuovo progetto. La showgirl argentina dalla prossima settimana sarà tra i protagonisti di Celebrity Hunted (registrato un anno fa) e ai microfoni di Today e Il Messaggero ha spiegato come mai ha scelto proprio questo show per il suo comeback.

“Come mai ho deciso di tornare con un reality? Questo è l’unico che avrei fatto. Perché è fatto talmente bene che sembra di far parte di una bella serie. Una serie di azione super avventurosa, molto diversa dagli altri programmi che ho fatto. Se mi è capitato di dover scappare da un amore? Avrei dovuto scappare, ma non sono mai scappata. Tante volte mi è capitato anche in amore, ma sono sempre rimasta. Quando ho registrato questo programma era il momento più complicato della mia vita. Io non stavo bene per niente ed era una momento doloroso, avevo bisogno di giocare. Poi quando sono tornata a casa c’è stato il crollo totale. Se il programma è stata una fuga da qualcuno? Da mio marito sicuramente, non ce le facevo più a stare a casa. Se questo è il mio ritorno in tv? Sì lo considero il mio ritorno televisivo, perché io ho deciso di fare una pausa, che è andata avanti per un anno. Ho messo finalmente al primo posto me stessa e lo dovevo anche al mio lavoro. Quando uno non sta bene è giusto che stia a casa a riprendersi”.

La foto del cast della 4 stagione di #CelebrityHunted – Caccia all’uomo: Raoul Bova, Rocío Muñoz Morales, Belen Rodriguez, Cecilia Rodriguez, Guè, Ernia, Herbert Ballerina e Brenda Lodigiani. Disponibile nel 2024 pic.twitter.com/cmJh89CE28 — Andrea Conti ⚡️ (@IlContiAndrea) June 13, 2023

