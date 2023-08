il video con i leNoire

Il passato rock e metal di Annalisa: il video della cantante di Mon Amour e Disco Paradise prima del talent Amici.

Qualcuno li definisce scheletri nell’armadio, altri preferiscono parlare più semplicemente di segreti, ma tutti noi abbiamo nel nostro passato qualcosa di inaspettato, tutti noi abbiamo fatto o detto cose che non rispecchiano la nostra attuale identità. E questo riguarda anche Annalisa, che oggi è in testa alle classifiche con i brani più pop del nostro pop, ma che da adolescente o poco più ha cantato anche in un gruppo… metal!

Ebbene sì, la carriera di Nali si è evoluta in maniera decisamente imprevedibile da Amici a oggi, ma era partita già prima che la cantautrice tentasse la strada del talent. E nel savonese la giovane e talentuosa cantante si era costruita una discreta fama prendendo parte a progetti decisamente lontani dal mondo in cui sarebbe approdata negli anni del successo.

Annalisa in versione metal: il video sorprende i fan

Oggi Annalisa è la popstar più amata in Italia, ben più famosa di quando arrivò seconda ad Amici, ben più ricercata di quando ben figurava a Sanremo. A novembre debutterà sul palco del Forum di Assago e canterà per la prima volta davanti al suo pubblico tutte le hit più importanti della sua carriera. Ma in passato, in un tempo ormai molto distante, Nali si divertiva a suonare per locali insieme a un gruppo metal.

Annalisa

Se negli anni della formazione aveva avuto modo di fare esperienza in progetti di stampo jazz, nel 2008 l’artista ligure era entrata a far parte di una band metal, i leNoire. Di quell’avventura non rimangono grandi tracce, se non i suoi ricordi, tra sale prove e concerti in locali decisamente di nicchia, e un video ancora presente su YouTube. Si tratta di una clip in cui la cantante, nel 2008, due anni prima di entrare ad Amici, si esibiva in un locale savonese insieme alla band, lasciandosi andare a un’energica cover di A Perfect Day Elise di PJ Harvey. Riesci a riconoscerla in questo video?

Con la band dopo Amici l’artista avrebbe dovuto pubblicare un album nel 2012, dopo il successo ottenuto nel talent, ma quel progetto venne cancellato per fare spazio alla sua carriera solista in ambito pop.

Annalisa con il dj Carlo Polliano

Oltre al suo passato metal, Nali vanta anche un periodo tra lounge, elettronica e trip hop, precedente all’esperienza con leNoire. Si trattava di un’avventura musicale nata accanto al dj savonese Carlo Polliano, con cui diede vita al progetto Elaphe Guttata.

Dalla loro unione nacquero brani come Winter’s Cold e Words, raccolte poi nell’album Blue Trip del 2006, che oggi viene considerato quasi un cimelio di culto tra tutti gli appassionati della straordinaria cantautrice ligure. Insomma, di strada ne ha fatta Nali per arrivare dov’è arrivata ora, e di certo di lei non si potrà mai dire che non abbia fatto nella sua carriera.