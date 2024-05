dove e cosa è successo

Ore molto tristi quelle che si sono verificate poco fa in Cina. Un ponte è improvvisamente crollato in autostrada causando molteplici vittime e altrettanti feriti. I soccorsi si sono precipitati sul luogo per tentare di tamponare la situazione.

Ponte crollato

Ecco il resoconto degli ultimi aggiornamenti.

Disastro in autostrada: ecco che cos’è accaduto in Cina

Doveva essere una giornata come tutte le altre, ma purtroppo si è trasformata in un incubo per moltissime famiglie. Ci troviamo in Cina e più precisamente nella provincia di Guangdong. È proprio lungo un’autostrada che un ponte è crollato all’improvviso intrappolando molti veicoli e causando tantissimi decessi.

Il luogo del disastro

Secondo gli ultimi aggiornamenti sarebbero circa 50 le persone che sono rimaste coinvolte in questo sinistro stradale, ma purtroppo per alcune di queste non c’è stato nulla da fare. 19 persone hanno perso la vita in quanto si trovavano nel posto sbagliato al momento sbagliato, mentre tutti gli altri sono ricoverati in ospedale, ma non sarebbero in pericolo di vita.

I soccorsi sono stati più che tempestivi nel raggiungere il luogo dell’impatto, ma purtroppo per alcuni individui il destino era già stato inevitabilmente sognato. Ovviamente la notizia è diventata virale in pochissimo tempo, mentre si tentano di ricostruire le dinamiche che hanno comportato il crollo del ponte.

Il filmato del crollo del ponte diventa virale: che cosa è successo?

Inutile dire come le indagini su quanto accaduto siano iniziate a poco tempo dal crollo del ponte. Il filmato di questo triste momento è diventato virale ed è possibile reperirlo presso i social più famosi. Moltissime persone appartenenti al settore dei soccorsi si sono recate nel punto del crollo e hanno fatto di tutto per salvare le persone dai detriti della struttura crollata.

Ponte crollato in Cina

Ovviamente l’autostrada colpita dalla tragedia è stata chiusa al traffico da tutte le direzioni e anche coloro che si trovavano nei pressi del tratto interessato sono stati dirottati verso altre strade. Al momento rimane ancora sconosciuta la causa che potrebbe aver causato il cedimento della struttura, ma molto probabilmente sono diversi i motivi che hanno comportato questo imprevisto.

Da quello che sappiamo, infatti, diversi temporali e forti acquazzoni si sono abbattuti su questa provincia per diversi giorni. Il peso e l’erosione dell’acqua potrebbero aver contribuito a danneggiare le strutture portanti del ponte, ma le indagini sono ancora in corso per stabilire quanto accaduto.