Shawn Mendes, le canzoni migliori: da Treat You Better a Mercy, i brani più importanti dell’icona del pop mondiale.

Shawn Mendes è uno degli artisti più popolari dei nostri tempi e quando ascolti si ascolta la sua musica, è facile capire perché! Dalla super coinvolgente Treat You Better, alla sincera ballad Mercy, fino alla sua ultima uscita con Camila Cabello, Señorita, l’artista pubblica costantemente delle canzoni molto apprezzate dal pubblico.

Il cantante canadese è diventato un punto fermo nella cultura pop mondiale. Sin dalla sua prima uscita, Life of the Party nel 2014, Mendes è stato un fiume in piena.

Shawn Mendes, le canzoni più amate

Iniziamo la nostra lista con Treat You Better, brano contenuto nell’album Illuminate del 2016.

Il video di Treat You Better:

Secondo Spotify, Treat You Better è la canzone più ascoltata dell’artista. È abbastanza facile capire perché: è allegra, romantica e mette in mostra l’ampia gamma vocale di Mendes, con un video accattivante, considerato uno dei migliori di Mendes.

Passiamo, poi, a Mercy, brano presente nell’album Illuminate, proprio come Treat You Better.

Il video di Mercy:

La canzone parla del dolore che si prova nel desiderare qualcuno che non ricambia il nostro amore. Si prova molto dispiacere in un amore non corrisposto, pienamente espresso nelle parole del brano.

C’è, poi, Señorita, che Shawn Mendes ha realizzato in coppia con Camila Cabello e che ritroviamo nell’album omonimo dell’artista – nella versione ristampata – e nell’album Romance della cantante.

Il video di Señorita:

Señorita è la seconda canzone realizzata insieme da Mendes e dalla Cabello. La canzone è incredibilmente popolare da quando è uscita – e con buone ragioni. Ovviamente, entrambi gli artisti hanno una grande chimica che si riflette davvero in questa canzone.

Shawn Mendes, Lost in Japan e If I Can’t Have You

Lost in Japan è un brano presente nell’album Shawn Mendes, che l’artista ha realizzato in collaborazione con il Dj tedesco Zedd.

Il video di Lost in Japan:

Infine, citiamo If I Can’t Have You, presente nella ristampa del terzo album, Shawn Mendes.

Il video di If I Can’t Have You:

Questa canzone è dannatamente orecchiabile. Il coro è particolarmente eccezionale; è fondamentalmente il tipo di canzone che ti fa venire voglia di cantare sotto la doccia.