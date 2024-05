Emma annuncia la sua nuova hit estiva: “Femme Fatale”

Emma ha annunciato l’uscita del suo nuovo singolo, “Femme Fatale”. Sui social ha condiviso una breve anteprima del brano.

Emma Marrone sta per tornare con un nuovo singolo che ha tutte le carte in regola per diventare il prossimo tormentone estivo. Il pezzo si intitola “Femme Fatale” ed uscirà il 3 maggio su tutte le piattaforme di streaming. Sui social la cantante ha pubblicato una breve anteprima in un divertente video con Mattia Stanga.

Il nuovo percorso artistico di Emma

Con il suo nuovo singolo, Emma sembra voler continuare a seguire il filone elettro-pop iniziato un anno fa. La scorsa estate, infatti, la cantante ha fatto ballare i suoi fan con il brano “Taxi sulla luna“ realizzato in collaborazione con Tony Effe, prodotto da Takagi & Ketra.

Emma ha deiciso di far uscire la sua nuova hit poco prima dell’inizio del suo tour estivo che da giugno ad agosto la porterà in giro per l’Italia. Il testo di “Femme Fatale” è stato scritto da Jacopo Ettorre, che ha composto la musica insieme a Jvli e Starchild, produttori della canzone.

Le date del tour estivo

Di seguito le date del tour estivo di Emma:

Emma Marrone