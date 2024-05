William sulle condizioni di Kate, mentre Re Carlo parla del suo cancro

La foto ritoccata, la paparazzata sospetta fuori da un negozio di alimentari, giorni di ipotesi e teorie del complotto, poi il 22 marzo la doccia fredda, Kate Middleton ha rivelato di avere il cancro. Da allora la principessa non ha più parlato della sua salute e lo stesso ha fatto il principe William, almeno fino a martedì scorso, quando in visita nella contea di Durham, nel nord-est dell’Inghilterra, per l’inaugurazione di James Place Newcastle (una fondazione per la prevenzione al suicidio) ha rassicurato i sudditi.

William sulle condizioni della moglie: “Sta meglio, stiamo tutti bene”.

Una donna tra la folla ha salutato il principe e gli ha chiesto: “Come sta Kate, come vanno le cose?“. Il primogenito di Re Carlo si è fermato a parlare con la signora, le ha stretto la mano e ha dichiarato: “Kate sta bene, ve meglio, va tutto bene, grazie”.

🇬🇧 Last week was Prince Louis Birthday. This week was Prince William & Kate Middleton’s 13th Wedding Anniversary. Still no sign of the Princess of Wales in real life or even on social media. Weird. pic.twitter.com/4ddrMBKQo5 — Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) May 1, 2024

Re Carlo parla della sua salute.

Non solo il principe William, anche Re Carlo in questi giorni si è fatto vedere in pubblico. Il sovrano insieme alla consorte ha fatto visita all’University College Hospital Macmillan Cancer Center, un noto centro oncologico. Qui il monarca ha incontrato i medici e i pazienti della struttura e ha risposto alle loro domande. Carlo ha rivelato di stare abbastanza bene e di essere rimasto sotto shock dopo aver scoperto della malattia: “Non vi mentirò, la scoperta di essere malato è stata una sorta di choc. Ero molto turbato quando ho saputo della diagnosi. Non è così quando te le dicono? Come sto adesso? Beh, bene, grazie, diciamo non troppo male. Come voi anche io mi sto sottoponendo a delle cure specifiche“.

Poche parole, ma che sono finite su tutti i tabloid e hanno tranquillizzato i fan della corona, dopo le indiscrezioni che parlavano di Re Carlo ad un passo dalla morte