Clara al Festival di Sanremo durante la serata delle cover ha portato Il Cerchio Della Vita con Ivana Spagna.

Clara se une a Ivana Spagna y el Coro di voci bianche del Teatro Regio di Torino para cantarnos «Il Cerchio Della Vita» (1995), la banda sonora en italiano de la película “El Rey León” #Sanremo2024 🎤 pic.twitter.com/VxV0g63ynl — ESCplus España 🇪🇸 | Noticias de Eurovisión (@escplus_es) February 9, 2024

“Il mio sogno più grande era portare Il Cerchio Della Vita con Ivana Spagna e quando ho avuto l’opportunità l’ho colta al balzo” – ha dichiarato a Davide Maggio – “Però sono felice che Matteo mi abbia fatto l’in bocca al lupo, e anche il resto del cast. Sono molto felice di questo supporto. […] Il Cerchio Della Vita lo cantavo spessissimo, me la facevo mettere da mia mamma su YouTube, all’epoca peraltro non c’era ancora il wi fi quindi attaccavamo il cavo del telefono al computer. Da piccola non ne capivo il significato, lo associavo al Re Leone. Crescendo ho capito che Il Cerchio della Vita è la descrizione perfetta di quello che è la vita, tutto torna”.

Clara: perché a Sanremo non ha duettato con Cardiotrap

Ospite da Mara Venier a Domenica In, a Clara è stato chiesto: “Come mai per la serata delle cover non hai scelto un tuo collega di Mare Fuori come per esempio Cardiotrap? Potevi cavalcare l’onda”. Una domanda a cui la cantante ha così risposto: “Domenico [l’interprete di Cardiotrap in Mare Fuori, ndr] fa il cantante nella serie. Nella vita fa l’attore, ma se mai vorrà cantare, lo inviterò sicuramente. So che la sua passione è recitare, il ruolo che recita nella serie è il cantante“.

Se Clara avesse invitato Domenico Cuomo sul palco con lei (o Matteo Paolillo) per cantare la cover di Mare Fuori sarebbe stata una mossa finalizzata esclusivamente per strizzare l’occhio ai fan. Con Ivana Spagna ha fatto più bella figura.