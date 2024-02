Si chiama Axel Essan il primo ragazzo gay a partecipare a Italia Shore che debutterà su Paramount+ il prossimo mese. Lui ha 23 anni, è di Monza e nella vita fa il modello e il rapper. Nel video di presentazione del cast si è descritto semplicemente come una “drama queen“.

Informazioni online su lui ce ne sono pochissime, ma ha una pagina su Spotify dove col nome d’arte BB Axel pubblica singoli trap.

Axel Essan non è l’unico ragazzo omosessuale ad aver preso parte a una produzione di MTV nel recente passato, dato che lo scorso novembre ha debuttato in Ex On The Beach Italia anche Denis Adrija, l’italo-albanese che amava “mettere zizzania e un pizzico di pepe”.

Axel Essan nel cast di Italia Shore, tutti i suoi colleghi

“La Giss” (Gilda Provenzano), 22 anni, vive a Valencia, originaria di Cosenza;

Samuele “Spadino” (Samuele Bragelli), 24 anni, chef di Roma;

Emi (Emi Zhou Viola Zijun), 23 anni, Shop Assistant di Riccione;

Mattia “Drago” (Mattia Caruso), 20 anni, studente e campione di Boxe, vive tra Arezzo e Milano;

Jasmin (Jasmin Melika Salvati), 23 anni, segretaria, di Ladispoli (RM)

Axel (Axel Essan), 23 anni, di Monza, nella vita modello e rapper;

Francesco “Skino” (Francesco Russo), 20 anni, ballerino di Roma;

Claris (Claris Oliveros De Piccoli), 21 anni di Santa Severa (RM);

Marcolino (Marcolino Velletri), 22 anni, calciatore di Anzio;

Asia (Asia Calamassi), Go-Go Girl, 23 anni, di Scandicci (FI);

Gianmarco (Gianmarco Lugato), 24 anni, gondoliere di Marghera;

Swamy (Swamy Prinno), 24 anni, PR di Volla, in provincia di Napoli;