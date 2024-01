Chi vincerà Sanremo 2024, Fiorello fa un nome: le previsioni

Per la quinta volta Amadeus ha messo insieme un cast stellare per il Festival della canzone italiana. Quindi anche questa volta la domanda sorge spontanea: chi vincerà Sanremo 2024? Sui social i nomi che vanno per la maggiore sono quelli di Alessandra Amoroso, Mahmood e Annalisa, ma fare previsioni senza aver ascoltato i pezzi è davvero difficile.

Chi vincerà Sanremo 2024? Le previsioni fatte a Viva Rai Due.

In una delle ultime puntate di Viva Rai Due, Fiorello ha chiesto ai ragazzi presenti nel suo programma chi avrebbe trionfato sul palco del Teatro Ariston. A parte due o tre che hanno optato per Alessandra Amoroso e i Negramaro, la maggioranza ha previsto la vittoria di Annalisa.

“È in gara anche Mahmood vero? Quest’anno è un cast pazzesco, ci sono davvero artisti fortissimi. Adesso però facciamo un po’ di pronostici. Chi vincerà Sanremo a febbraio per voi? Sentiamo un po’ cosa ci dicono e cosa pensano. Qui dicono Alessandra Amoroso, Annalisa, i Negramaro, ancora Annalisa, poi Alessandra. Insomma, la maggioranza qui è per Annalisa. Quindi per noi di Viva Rai Due vince Annalisa, segnatevelo, vince lei. Se tanto mi dà tanto vincerà lei. Vediamo se poi ci azzecchiamo”.

Effettivamente Annalisa è nel suo momento d’oro, ma alla fine a sfilarle la vittoria potrebbe non essere Alessandra ma…



La classifica per gli scommettitori.

Secondo i maggiori siti di scommesse a trionfare sarà Alessandra Amoroso, seguita da Geolier, mentre Annalisa pe ri bookmaker sarà solo terza. Fuori dal podio i Negramaro, Il Volo e anche Mahmood (che ha vinto due volte il Festival, nel 2019 e nel 2022).

Alessandra Amoroso

Geolier

Annalisa

Angelina Mango

Negramaro

Il Volo

Mahmood

Irama

Diodato

Fiorella Mannoia

Mr. Rain

Emma Marrone

The Kolors

Gazzelle

Nek e Renga

Sangiovanni

Ghali

Fred de Palma

Dargen D’Amico

Rose Villain

Loredana Berté

Alfa

Big Mama

La Sad

Maninni

Ricchi e Poveri

Il Tre