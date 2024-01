Virginia Raffaele imita Patty Pravo e torna in tv con uno show tutto suo

A distanza di 7 anni da Facciamo Che Io Ero su Rai2, Virginia Raffaele torna a condurre uno show tutto suo: Colpo di Luna. Lo show sarà il nuovo varietà del venerdì sera di Rai1 e inizierà il prossimo 12 gennaio. In tutto saranno tre appuntamenti, anticipati sui social da una nuova parodia: quella di Patty Pravo.

In Colpo di Luna, Virginia Raffaele avrà nel cast fisso: Carlo Conti (che ha il compito di intervistare le mille maschere delle sue parodie), Francesco Arca, la Signora Coriandoli e Gigi D’Alessio (per le performance canore). Nel corso della prima puntata avrà anche come ospiti: Stefano Accorsi, Pietro Castellitto, Fabio De Luigi, Giorgio Quarzo Guarascio, Gigi Marzullo, Gianni Morandi, Noemi e Benedetta Porcaroli.

“Cosa è cambiato in questi sette anni? Sicuramente l’esperienza teatrale mi ha aiutato tanto“, ha raccontato all’ANSA l’attrice, in questi anni in tv anche in Danza Con Me, LOL Chi Ride è Fuori e Amazing – Fabio De Luigi. “Il nuovo varietà guarda a quei racconti, a quel viaggio. Soprattutto spero di mantenere anche in tv lo stesso approccio con il pubblico. Il titolo? Cerco di portare su Rai1 un Colpo di Luna… Park. Ma è anche una citazione da una delle canzoni che più amo di Lelio Luttazzi, cantata da Mina“.

Fra le imitazioni che Virginia Raffaele porterà su Rai1? La già citata Patty Pravo, ma anche Bianca Berlinguer, Barbara Alberti e Paula Gilberto Do Mar. “Rai1? È un bellissimo attestato di fiducia. In realtà io sento l’impatto anche se vado in radio di prima mattina. Dal momento in cui metto il naso fuori casa per me è una responsabilità, un impegno. È la mia credibilità“.