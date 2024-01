Abbandono di Mew ad Amici, motivi e retroscena: lei si fa sentire ancora

Ancora una volta Amici ha deciso di sfamarci più di altri programmi, perché ad un anno esatto dal Capodanno Gate, adesso tutti parlano dell’abbandono improvviso di Mew e Matthew. I due sono stati visti in giro per Roma e alla fine la produzione del talent ha confermato il loro ritiro. Il motivo però non è stato specificato e a svelare qualche retroscena sulle presunte ragioni ci hanno pensato le colleghe di Isa e Chia con una segnalazione che è arrivata ad Isabella.

“Ciao Isa, sul gruppo Telegram di Mew un ragazzo, che dice già da settembre di conoscerla, ha detto che gli è stato riferito dalla sorella di lei che il motivo dello strano abbandono è che Mew aveva cominciato a non stare più bene in quel contesto e anche che aveva avuto attacchi d’ansia cosa di cui lei ne aveva parlato in un day time dicendo che in passato aveva sofferto di attacchi di panico e quindi forse il fatto che erano ritornati le ha fatto subito capire che a livello mentale, psicologico c’era qualcosa che non stava più andando bene.

Invece per Matthew lui è già da prima di Natale che stava pensando di lasciare perché non si sentiva apprezzato e perché qualsiasi cosa faceva veniva criticato, quindi penso che lui (anche capendolo da un commento su Twitter a cui ha messo like) abbia preso la palla al balzo per andarsene. Speriamo solo che stiano bene a questo punto, soprattutto lei che non sembra ma l’ha fatto capire sempre in quel day time che è molto fragile”.