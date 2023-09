Bruce Springsteen soffre per un’ulcera peptica: concerti rinviati

Bruce Springsteen non sta bene: il rocker soffre per un’ulcera peptica, rinviati i concerti in programma a settembre.

Continua il periodo difficile a livello di salute per Bruce Springsteen. Il Boss è purtroppo costretto ancora una volta a rinviare alcuni dei suoi prossimi appuntamenti. Lo staff dell’artista ha confermato infatti i suoi problemi di salute, che lo costringeranno a cancellare tutti i live precedentemente programmati per il mese di settembre.

A fermare il rocker è stata in particolare un’ulcera peptica, problema di salute che ha portato i suoi consulenti medici a consigliargli un periodo di stop. La speranza è che il Boss possa tornare comunque a esibirsi già dal prossimo autunno.

Stop per Bruce Springsteen: soffre per un’ulcera

L’annuncio è arrivato alla vigilia di uno spettacolo in programma al JMA Wireless Dome di Syracuse, New York. Il rocker e la E Street Band sono stati costretti, per le condizioni di salute dell’artista classe 1949, a rinviare tutte le esibizioni previste per il mese di settembre.

Bruce Springsteen

“Il signor Springsteen è in cura per i sintomi di ulcera peptica e la decisione dei suoi consulenti medici è di posticipare il resto dei suoi impegni di settembre“, ha scritto su Instagram in un post ufficiale lo staff del Boss. In questo momento il rocker di Born in the USA ha bisogno infatti di riposo per poter recuperare e tornare in forma nelle prossime settimane.

Cos’è un’ulcera peptica

Un’ulcera peptica è una lesione aperta o una ferita che si forma sulla mucosa del tratto digestivo superiore, compreso lo stomaco e la parte superiore dell’intestino tenue, chiamata duodeno. Queste ulcere sono spesso causate da un eccesso di acido gastrico nello stomaco, che danneggia la mucosa protettiva e provoca la formazione dell’ulcera.

Un problema molto fastidioso ma che nella maggior parte dei casi non è eccessivamente preoccupante. La speranza è che quindi l’artista possa tornare sul palco già nelle prossime settimane, come confermato da un messaggio dello stesso rocker: “Torneremo a riprendere questi spettacoli e anche molto altro. Grazie per la comprensione e il sostegno. Ci siamo divertiti un sacco e non vediamo l’ora di passare altri bei momenti. Torniamo presto“.

Di seguito il messaggio del Boss: