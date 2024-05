Professoressa di Amici scoppia a piangere, poi esplode la lite: anticipazioni

Non solo sfide e ballottaggi, durante la registrazione di ieri di Amici c’è stato anche spazio per le emozioni e gli scontri. Una professoressa del talent di Canale 5 si è messa a piangere per l’emozione di aver sentito cantare la sua allieva ed ha anche discusso con una collega e uno dei giurati. Ovviamente questo articolo contiene degli spoiler, quindi se non volete leggere le anticipazioni sulla puntata che andrà in onda domani sera, questo non è il posto giusto.

Martina (e Pettinelli) si lamenta che viene vista come “SOLO VOCE”, ma allora se pensi che non sia vero DIMOSTRALO #Amici23 — opinionista social ✨💀 (@alfredooscuotto) May 2, 2024

RAGA SIETE PRONTI A VEDERE VOLARE IN ARIA ANNA PETTINELLI DURANTE IL GUANTO PROFF? ✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️#Amici23 — AMICI NEWS (@amicii_news) May 2, 2024

Il pianto di una professoressa di Amici e la discussione con una collega.

Stando alle anticipazioni pubblicate da Superguida Tv, durante il guanto di sfida tra Martina e Sarah, Anna Pettinelli si sarebbe commossa, arrivando al punto di piangere. Pare che poco dopo la Pettinelli abbia discusso con Lorella Cuccarini e Cristiano Malgioglio e che sia intervenuto anche Michele Bravi per cercare di calmare Anna.

“Guanto, Martina vs Sarah sull’estensione sulle note di This is me. Vince Martina. Si apre una lunga litigata tra la sua professoressa Anna Pettinelli e la Cuccarini. Vince Martina, ma la Pettinelli fa complimenti anche a Sarah. – si legge su Superguida Tv – Quando ha cantato Martina però la Pettinelli si è messa a piangere dall’emozione e dice che alla ragazza non le viene riconosciuto ciò che merita. La Pettinelli litiga con la Cuccarini e con Cristiano Malgioglio. Michele è intervenuto a dire ad Anna che non fa bene a Martina che la osanni come voce. Michele Bravi ha dato spesso il punto a Sarah e le ha detto che è cresciuta tantissimo e in ogni puntata costruisce un mattone in più. Anche Giuseppe ha fatto commenti positivi a Sarah dicendo che ama la sua voce”.

