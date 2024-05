la verità sulle condizioni di salute del Re

In questi giorni, dopo una serie di voci che riguardavano la precaria salute di Re Carlo III, Buckingham Palace ha rilasciato un comunicato molto incoraggiante. Nonostante le parole dei portavoce della famiglia reale, i sudditi e l’intero paese restano molto preoccupati per le condizioni di salute del Re. Dopo la visita in un centro oncologico con la regina Camilla, la preoccupazione è aumentata ulteriormente.

Re Carlo III e la Regina Camilla

Dopo tre mesi dall’annuncio della sua malattia, Re Carlo III è tornato agli impegni pubblici. Nei giorni scorsi il sovrano britannico, con la Regina Camilla, ha visitato l’University College Hospital Macmillan Cancer Center, un centro oncologico di cui il sovrano è patrono. Qui ha incontrato pazienti e personale con i quali ha scambiato amichevoli parole e lunghe strette di mano. Nonostante il suo ritorno in pubblico, le voci riguardanti il suo stato di salute non si sarebbero placate,anzi, si sono intensificate.

A preoccupare i sudditi ed il paese intero sono delle voci che provengono da persone vicine alla famiglia reale britannica. Infatti secondo il settimanale Gente le confidenze raccolte smentirebbero non solo il comunicato rilasciato da Buckingham Palace ma anche gli stessi medici che, si erano detti ottimisti. Al momento Re Carlo III sta affrontando il primo ciclo di terapia per combattere il tumore che lo ha costretto a ritirarsi dalla scena pubblica. Dall’anticipazione del settimanale Gente, che uscirà venerdì, si apprende che “dolori alle ossa” che il Re affronta e sopporta tutti i giorni, sarebbero davvero invalidanti.

In base alle interviste rilasciate da pazienti e sanitari dell’University College Hospital Macmillan Cancer Center, sembra che Re Carlo si sia presentato al centro con un’incoraggiante sorriso, anche se leggermente dimagrito. Cordiale e piacevole con tutti, ha trasmesso un messaggio importante riguardo alla prevenzione. Sia il Re che la Regina Camilla, da sempre sono molto attivi nel settore della prevenzione e della cura di tutti i tipi di cancro. Infatti come precedentemente detto Re Carlo è il patrono della struttura visitata in questi giorni. La regina Camilla invece è presidente della Maggie’s, un altro ente di beneficenza a sostegno dei malati di cancro. In questo periodo l’agenda del sovrano britannico è ben organizzata e scadenzata in modo tale che il Re possa partecipare a diversi incontri. Ovviamente tutto sarà subordinato al suo stato di salute.