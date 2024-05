“La vedremo proprio lì, insieme a loro” Ilary, ritorno in grande in tv dopo l’addio all’Isola: dove la vedremo presto

Da L’isola dei famosi a Battiti Live: la coppia formata da Ilary Blasi e Alvin cambia il set ma resta unita nella conduzione televisiva. “Squadra che vince non si cambia” avrà pensato pensato Pier Silvio Berlusconi nel decidere di apportare alcune modifiche al programma estivo di successo Battiti Live. La novità più eclatante è sicuramente il cambio alla conduzione, con l’ingresso della nuova coppia di presentatori che hanno preso il posto di Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri.

Ma le novità non finiscono qui, perché il pubblico dovrà anche dire addio a Mariasole Pollio, l’inviata tra il pubblico che intervistava gli artisti. Al suo posto subentrerà Rebecca Staffelli, figlia d’arte apprezzata per la sua recente esperienza come inviata social del Grande Fratello. FQ Magazine ha rivelato che Battiti Live non andrà più in onda su Italia 1, ma su Canale 5, la rete ammiraglia di Mediaset. E non solo, alla conduzione ci saranno proprio Ilary Blasi e Alvin, che fino allo scorso anno erano alla guida de L’Isola dei Famosi.

Le novità sul programma non sembrano essere finite qui, e i fan dovranno aspettare la conferenza stampa del programma e l’inizio dell’estate per scoprire cosa riserverà loro questa nuova edizione di Battiti Live. Restate sintonizzati per non perdervi tutte le ultime novità su questo show estivo tanto amato dal pubblico televisivo.

La carriera di Ilary Blasi è stata molto versatile e fluida passando fortunatamente da un genere all’altro in tempi brevi. Nata il 23 settembre 1993 a Roma, ha iniziato il suo cammino come modella. Ottiene la grande popolarità nel 2001 facendo la “letterina” nel programma Passaparola e successivamente ha debuttato come attrice nel film Via Castellana Bandiera nel 2013, per il quale ha ricevuto delle ottime recensioni. Negli anni successivi ha recitato in diverse produzioni cinematografiche e televisive.

Molto amata dal pubblico ha fatto molto parlare di se per la sua lunga storia d’amore con il calciatore Francesco Totti iniziata nel 2005 e il successivo divorzio nel 2022. Dallo scorso anno ha una relazione stabile con l’imprenditore tedesco Bastian Muller.

