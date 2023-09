Tornano i TIM Music Awards 2023: il cast dei cantanti protagonisti del doppio appuntamento all’Arena di Verona.

Tutto pronto per la nuova edizione dei TIM Music Awards. Per chiudere la lunga estate della musica italiana, Carlo Conti e Vanessa Incontrada condurranno, per la dodicesima volta consecutiva, l’appuntamento dedicato alle premiazioni dei migliori cantanti e musicisti dell’ultimo anno.

Un doppio appuntamento all’Arena di Verona atteso da mesi e che andrà in scena venerdì 15 settembre e sabato 16 settembre, in un contesto come sempre esclusivo. Il 14 settembre ci sarà spazio invece, sempre dall’Arena di Verona, per TIM Music Awards – La festa, uno show musicale coinvolgente condotto da Nek e Carolina Di Domenico.

I premi consegnati ai TIM Music Award

Nel corso del doppio appuntamento che si terra in Arena verranno consegnati agli artisti italiani i premi legati ai risultati dei loro album, dei singoli e dei concerti dell’ultimo anno, oltre ad alcuni premi speciali. Ci sarà spazio dunque per la consegna dei dischi di platino e d’oro e di tutte le certificazioni ottenute tra il settembre del 2022 e quello del 2023.

Oltre alla consegna dei premi, però, a trasformare l’evento in uno degli appuntamenti musicali più importanti dell’anno è la presenza nel cast di tutti i più grandi nomi della musica italiana.

Il cast dei TIM Music Award

Sul palco dell’Arena di Verona si alterneranno infatti alcuni nomi di grandissimo prestigio, alcuni reduci da un’estate di grande successo, altri da un festival di Sanremo da protagonisti, altri ancora pronti a rilanciare la propria carriera nei prossimi mesi.

Questo l’elenco completo ufficializzato nella prima settimana di settembre:

– Alex

– Alessandra Amoroso

– Annalisa

– Biagio Antonacci

– Articolo 31

– Benny Benassi

– Big Fish

– Bresh

– Clara

– Gigi D’alessio

– Drillionaire

– Elisa

– Elodie

– Emis Killa

– Fabri Fibra

– Geolier

– Giorgia

– Guè

– Il Volo

– Lazza

– Madame

– Angelina Mango

– Fiorella Mannoia e Danilo Rea

– Me contro Te

– Marco Mengoni

– Mr. Rain

– Matteo Paolillo

– Laura Pausini

– Max Pezzali

– Negramaro

– Pinguini Tattici Nucleari

– Pooh

– Rocco Hunt

– Rosa Chemical

– Rose Villain

– Salmo

– Shiva

– Tananai

– Tedua

– The Kolors

– Antonello Venditti e Francesco De Gregori

