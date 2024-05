Golden Retriever consola un amico in un momento di tenerezza

Un video testimonia il momento di tenerezza di cui è protagonista un cane di razza Golden Retriever che consola un amico particolarmente triste.

Che sia stata una giornata difficile, triste o noiosa, sicuramente i video che hanno per protagonisti i cuccioli o le incredibili imprese degli animali (domestici e non) sapranno migliorarla. Così è stato per i milioni di utenti del web che pochi giorni fa sono rimasti incantati davanti al video di un cane di razza Golden Retriever che consola, a modo suo, l’amico a quattro zampe. Le immagini postate sui social network mostrano due Golden Retriever, uno dei quali ha uno sguardo piuttosto triste e malinconico, almeno fino all’intervento del suo fedele compagno.

Spopola sul web il video dei due Golden Retriever: ecco cosa fa il cucciolo per l’amico a quattro zampe

Il video è stato condiviso sul canale Instagram dedicato agli amanti degli animali dog lover_ s, all’account social @dog lover s.

Il filmato condiviso si Instagram mostra il momento in cui un cane si avvicina al suo amico. Sulle note della canzone “Perfect” di Ed Sheeran, il Golden Retriever avanza quasi a passo di danza con un fiore in bocca. Arrivato vicino all’altro quattro zampe, il Golden Retriever consegna il fiore all’amico appoggiandogli la zampa sopra la schiena quasi a cingerlo in un abbraccio consolatorio. Nella parte conclusiva del video viene mostrato il cane che precedentemente era triste, con il fiore in bocca e con uno sguardo leggermente più sereno.

Gli animali di qualsiasi specie riescono a conquistare tutti (o quasi) con la loro dolcezza, sensibilità e solidarietà reciproca, proprio come hanno dimostrato i due Golden Retriever protagonisti del video che ha incantato gli utenti del web.

Tra le razze canine più amate, i Golden Retriever si contraddistinguono per un’affinità naturale con l’acqua: dotati di un mantello impermeabile e di un’agile struttura corporea, questi cani sono molto bravi a nuotare. Il loro temperamento, universalmente riconosciuto come gentile, amichevole e sicuro di sé, rende questi animali particolarmente adatti per le famiglie, soprattutto per la loro pazienza e affettuosità nei confronti dei bambini e degli altri animali di casa. I Golden Retriever amano le attività acquatiche e adorano trascorrere le ore al mare, al lago o in piscina. Questi quattro zampe adorano anche trascorre il tempo con gli esseri umani, con i loro simili e vanno d’accordo con qualsiasi specie vivente, mostrandosi sempre dolci e affettuosi. Il video condiviso su Instagram dimostra proprio la natura di questi quattro zampe dal cuore grande e dall’animo gentile. (di Elisabetta Guglielmi)