Britney Spears si ritira e pure il Tg1 ne parla

L’addio al mondo della musica da parte di Britney Spears ha fatto molto rumore e la notizia è stata commentata anche dai media italiani. Il Tg1, ad esempio, ne ha parlato con tanto di servizio celebrativo per l’occasione.

Come confessato su Instagram dalla cantante stessa, la sua volontà è quella di non incidere più album e di campare di rendita vita natural durante; ma dato che la musica resta la sua passione principale quando sarà ispirata scriverà canzoni e le regalerà ad altri artisti. Pare lo abbia già fatto ben venti volte in passato con pezzi tutti scritti in anonimato.

“Giusto per essere chiari, la maggior parte delle notizie che circolano adesso sono spazzatura!” – le parole di Britney Spears dopo l’ennesimo sito che parlava di nuovo suo album – “Continuano a dire che mi rivolgo a persone a caso per fare un nuovo album e non è vero. Non tornerò mai più nell’industria musicale! Quando scrivo, scrivo per divertimento oppure scrivo per altre persone! Per quelli di voi che hanno letto il mio libro, ci sono tantissime cose che non sapete su di me… Ho scritto più di 20 canzoni per altre persone negli ultimi due anni! – ha continuato la cantante americana – Sono una ghostwriter adesso e sinceramente mi diverto così! Si dice anche che il mio libro sia uscito senza il mio consenso e la mia approvazione e questo è lontano dalla verità. Avete letto le notizie in questi giorni? Sono così amata e benedetta”.