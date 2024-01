Chi è Jeremy Allen White e perché tutti amano le sue foto per Calvin Klein

In questi giorni Calvin Klein ha divulgato un video di un ragazzo in canottiera bianca e pantaloncini che sale su un tetto, si spoglia, fa due esercizi di ginnastica e si butta su un divano per riposarsi. Bene, quel lui è Jeremy Allen White, un attore e modello di cui io vi ho parlato lo scorso mese in qualità di nuovo fidanzato di Rosalia.

Nato a New York nel febbraio del 1991, Jeremy Allen White è un attore su piazza da inizio anni 2000, ma è con serie come Shameless e The Bear che ha trovato la popolarità a livello globale. Nella prima (disponibile anche su Netflix) ha interpretato il ruolo di Lip Gallagher; mentre nella seconda è Carmy Berzatto, ruolo che gli è valso uno Screen Actors, un Guild Awards, un Golden Globe e pure un Critics Choice Award. E mica spicci.

La relazione con Rosalia, infine, è stata la ciliegina sulla torta a livello di popolarità ed è per questo che Calvin Klein lo ha arruolato.

Rosalia ha un nuovo amore: ecco chi è il fidanzato famoso https://t.co/452EDhFc90 — BICCY.IT (@BITCHYFit) December 1, 2023

L’attore è bello, bravo e soprattutto DILF dato che è già padre di due bambine: Ezer e Dolores avute con l’ex moglie Addison Timlin.

Jeremy Allen White – ma ora concentriamoci sull’unico motivo per cui avete aperto l’articolo: