Miele al Grande Fratello parla di Zorzi: “È stato come un fratello, ora non lo è più”

Stefano Miele al Grande Fratello ha parlato di Tommaso Zorzi. Un argomento che era inevitabile uscisse, dato che i due – a giudicare dalle foto su Instagram dello stilista – sono (o sono stati) grandi amici. Lo ha citato parlando con Vittorio Menozzi.

“Io conosco diverse persone che hanno fatto questa esperienza per lungo tempo” – ha esordito Stefano Miele – “Soprattutto una, che è un mio carissimo amico, carissimo, è stato come un fratello. Ora non lo è più. Ora è un amico, ma fino a un anno e mezzo fa è stato come un fratello. L’ho conosciuto quando avevo 24 anni. Siamo cresciuti insieme, abbiamo rappresentato l’uno per l’altro l’amico che non avevamo mai avuto durante la nostra adolescenza. Dico gay perché potevamo condividere con la sensibilità simile anche i rapporti amorosi. Lui qua dentro è stato sei mesi. Io l’ho seguito. Fuori è una persona con una grandissima personalità e lo ha dimostrato anche qui dentro. Lui è molto più esuberante di noi, ha un carattere molto vorace”.

Come mai il rapporto fra Stefano Miele e Tommaso Zorzi si è raffreddato non è dato sapere, ma magari lo scopriremo nel corso delle puntate. Quel che è certo è che quando lo stilista è entrato nella Casa del Grande Fratello, Tommaso ha caricato su Instagram un video in cui si mostra con la faccia perplessa.

Tommaso Zorzi e Stefano Miele ma io cosa devo dirvi se non che siete boni pic.twitter.com/XJsFLwVzb3 — un minimo di decenza (@Lisa8455) April 23, 2021