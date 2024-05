Non soltanto da La Zanzara di Giuseppe Cruciani, Fedez ha parlato della recente causa col Codacons anche con Michel Dessì di Pomeriggio 5. “Ero disposto a fare pace col presidente del Codacons, ma non se la sente? Strano, pensavo avesse a cuore le attività di pubblica utilità per le persone. Secondo me questo era un buon modo per trovare un terreno comune per fare cose belle e darci una mano. Un’occasione persa. Amen“.

Secondo quanto dichiarato da Fedez il Codacons lo avrebbe denunciato undici volte ottenendo per undici volte un niente di fatto. “Sono venuto a Roma per farmi dire dall’undicesimo pm che ho ragione io. È una tecnica che alcune persone utilizzano: ti fanno 800 cause e ti portano allo sfinimento. Se non ti puoi permettere gli avvocati, alla fine cedi. Per l’undicesima volta, ho avuto ragione io contro il Codacons. Il pm ha detto non luogo a procedere“.

Michel Dessì di Pomeriggio 5 con una domanda fa arrabbiare Fedez

Michel Dessì non si è però limitato a parlare del Codacons ed ha spostato l’argomento subito su Chiara Ferragni facendo indispettire il rapper. “Oggi è il compleanno di Chiara, possiamo farle gli auguri insieme?“. Una provocazione a cui il rapper ha così risposto: “Ma Michel io ti dò l’opportunità di fare delle cose giornalistiche belle e tu mandi tutto in caciara. Ma secondo te se devo farle gli auguri glieli faccio personalmente, mica glieli faccio con te. Se vuoi farglieli, faglieli tu!“. E i torti, stavolta, non li ha.