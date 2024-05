Banijay Italia vuole riportare Ilary alla conduzione de L’Isola (e non necessariamente a Mediaset)

Il nome di Vladimir Luxuria alla conduzione de L’Isola dei Famosi non sarebbe mai stato sposato da Banijay Italia, società che produce il reality, che avrebbe voluto di nuovo Ilary Blasi. E ora, alla luce degli ascolti di questa 18esima edizione (bassi, ma non necessariamente da attribuire a Luxuria), Banijay avrebbe fatto sapere di rivolere a tutti i costi la Blasi per la 19esima edizione che potrebbe tornare non necessariamente su Canale 5.

L’Isola dei Famosi 18 | Ascolti

1^ puntata: 2.602.000 telespettatori, pari al 19,98% di share

2^ puntata: 2.432.000 telespettatori, pari al 17,8% di share

3^ puntata: 2.376.000 telespettatori, pari al 17,4% di share

4^ puntata: 2.343.000 telespettatori, pari al 17,3% di share

5^ puntata: 2.105.000 telespettatori, pari al 16,2% di share

6^ puntata: 2.230.000 telespettatori, pari al 16,9% di share

7^ puntata: 2.040.000 telespettatori, pari al 15,8% di share

Banijay Italia, secondo TvBlog altre reti sarebbero interessate a L’Isola dei Famosi

Un po’ come accaduto per Drag Race Italia, anche in questo caso TvBlog nel suo editoriale ha rassicurato i fan de L’Isola dei Famosi sostenendo che ci sarebbero “altri broadcaster” interessati ad avere nei propri canali il reality di sopravvivenza. Ma chi? Rai? WBD? Sky? La7? Mah.

“Banijay Italia però non se ne sta con le mani in mano e non ci sta a vedere il suo format in qualche modo non gratificato” – riporta TvBlog – “Ecco che, complici una serie di richieste provenienti da altri broadcaster, sta accarezzando l’idea di soddisfare le sirene di altre reti, che vorrebbero L’Isola dei Famosi per i prossimi anni. Sarebbero infatti in corso dei contatti fra Banijay e altre realtà televisive circa il passaggio dell’Isola verso altri lidi. Rigorosamente però con la conduzione di Ilary Blasi. Mediaset dunque tornerà sui suoi passi, concedendo a Banijay il rilancio dell’Isola dei famosi il prossimo anno su Canale 5 con il ritorno di Ilary Blasi alla conduzione? Oppure lascerà andare via il format da altre parti? Certamente la famosa società di produzione, come abbiamo avuto modo di raccontarvi in questo retroscena ha già richieste per un format che ha mercato”.

La mia sensazione è che se Mediaset non dovesse rinnovare con L’Isola dei Famosi, del reality non ne vedremo più traccia. Altroché broadcast interessati.