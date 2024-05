un eroe fa il possibile per salvargli la vita

Terrorizzato e bloccato in una rete piena di grovigli, ma un eroe che ha fatto il possibile per salvare questa meravigliosa creatura.

Quante volte ci troviamo a scorrere le pagine iniziali dei social e a trovare tanti video sugli animali? Spesso sono video divertenti, di animali domestici, soprattutto cani e gatti, che fanno cose strane e buffe. A volte, però, ecco comparire dei video di animali selvatici che si ha poca opportunità di vedere. Come in questo caso. Un video molto particolare ha attirato l’attenzione di tantissime persone perché mostrava un animale bloccato in una rete, impossibilitato a muoversi. Per fortuna degli uomini l’hanno visto e sono andati a liberarlo. Ecco tutti i dettagli di questo episodio.

Bloccato nella rete: ecco come hanno salvato il gufo

L’utente di TikTok @loveforanimals1980 ha pubblicato sul suo profilo un video in cui mostra delle immagini molto forti all’inizio. C’è un gufo intrappolato in una rete di una porta da calcio. Probabilmente volando non l’ha vista e si è impigliato. Il lato negativo è che sicuramente avrà provato di tutto per liberarsi e questo ha peggiorato la situazione.

La rete si è attorcigliata in modo quasi inestricabile sulla sua ala. Il gufo era evidentemente spaventato dalla situazione, ma si è spaventato ancora di più quando ha visto due uomini andargli incontro per volerlo toccare.

Sappiamo che i gufi non sono abituati ad avere a che fare con gli umani. Tuttavia, in poco tempo ha compreso che volevano aiutarlo e non ha fatto molta resistenza. Uno dei due lo teneva fermo e l’altro tagliava piano piano la rete.

Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento sul tema >>> “Per lui è come un figlio”: il rapporto straordinario tra un cane e un gufo lascia senza parole

Quando sono riusciti a toglierlo dalla rete, lo hanno sedato un po’ e l’hanno coperto in modo tale da renderlo calmo e tranquillo. È stata un’operazione necessaria per il suo bene in modo tale che l’uomo non lo ferisse durante gli ultimi passaggi, quelli più difficili.

@loveforanimals1980 #loveanimals❤️❤️ #flyシviral_video_tiktok #emanuelecaiello80 ♬ Love Is Gone(Acoustic) – 余小小

Dopo qualche minuto, che personalmente ho trascorso con il fiato sospeso perché temevo si potesse fare male, il gufo è stato completamente liberato. Ogni nodo e residuo della rete è stato tolto dalle sue ali. L’uomo che lo teneva fermo lo ha messo a terra e il gufo è volato via. Un aiuto e una liberazione veramente emozionanti, che cosa ne pensate?