dove e cosa è successo 

Giorgio Serena, 57enne di Mogliano, informatore scientifico, è deceduto ieri mattina a Venezia dopo un malore improvviso. Aveva appena terminato un incontro di lavoro e, a causa dello sciopero dei vaporetti, aveva deciso di tornare a piedi verso piazzale Roma, dove aveva parcheggiato l’auto. Tuttavia, mentre stava scendendo dal ponte di Calatrava, si è sentito male e è caduto a terra, perdendo conoscenza.

I passanti che si trovavano nella zona hanno immediatamente lanciato l’allarme e alcuni di loro hanno tentato di rianimarlo mentre si aspettava l’arrivo dei soccorsi. Purtroppo, nonostante i tentativi del personale del Suem118 di praticargli il massaggio cardiaco, Giorgio Serena non è riuscito a riprendersi e, un’ora dopo il malore, è stato dichiarato il suo decesso. Le cause del decesso sono ancora da accertare , ma è probabile si sia trattato di un infarto fulminante. La salma è stata coperta da un telo e affidata in un secondo momento alle autorità competenti mentre le forze di polizia cercavano di ristabilire il traffico pedonale.

Giorgio Serena lascia la moglie Valentina, farmacista a Musile di Piave, e un figlio di sette anni, oltre al fratello Roberto, fotografo. Era conosciuto per la sua passione per il rugby ed era solito andare a vedere le partite del Benetton a Treviso. Chiunque sia stato interpellato afferma il suo carattere solare e gioviale. Gli amici lo ricordano come una persona sempre disponibile e pronta a raccontare aneddoti divertenti. Godeva di ottima salute: nessun sintomo o malore nei giorni precedenti poteva fare immaginare l’immane tragedia. Anche il giorno precedente aveva percorso lo stesso tragitto a piedi. Chi lo conosceva afferma con certezza:

“Non aveva problemi specifici e conduceva una vita assolutamente normale, senza alcun tipo di eccesso”

La sua abitazione si trovava lungo il Terraglio a Mogliano, nei pressi di via Ronzinella, con la moglie e il figlio. Lavorava da diversi anni come informatore scientifico e negli ultimi cinque si era dedicato particolarmente ai prodotti Lo.Li.Pharma.

Il funerale di Giorgio Serena potrebbe essere celebrato venerdì mattina nel duomo di Santa Maria Assunta a Mogliano. Gli amici e i parenti sono profondamente addolorati per la sua improvvisa scomparsa e si stringono alla famiglia in questo momento di dolore.