Alfonso Signorini sbarca ad Amici: la proposta per i concorrenti

Holden, Mida, Marison, Petit, Dustin e Sarah oggi hanno ricevuto una sorpresa. Per i semifinalisti di Amici di Maria è arrivata una lettera speciale da parte di un giornalista e conduttore di Mediaset. Alfonso Signorini ha proposto ai ragazzi del talent di riarrangiare un brano della Bohéme o di crearci una coreografia. Il giornalista infatti a luglio dirigerà la Bohéme all’Arena di Verona e tra qualche giorno andrà a trovare gli allievi mariani, per premiare chi avrà fatto le migliori creazioni. Probabilmente Alfonso coinvolgerà i vincitori nella Bohéme all’Arena di Verona, davvero una bella possibilità per i ragazzi di Amici.

pensando a holden che torna in casetta e vede alfonso signorini che gli dà questo compito #amici23 pic.twitter.com/V4B9oClXCS — Betta (@BettaZ02) May 7, 2024

Alfonso Signorini e la sua lettera ad Amici: “Per alcuni di voi ci sarà un bel premio”.

“Ciao ragazzi. Il prossimo 19 luglio dirigerò la Bohéme di Giacomo Puccini all’Arena di Verona, un teatro dove anche voi sognerete di esibirvi. Perché ho pensato proprio a voi? Semplice. Perché la Bohéme racconta la storia di un gruppo di giovani ragazzi, artisti, tutti talentuosi, senza il becco di un quattrino in tasca, ma pieni di sogni nel cassetto. – ha continuato Signorini – Si tratta quindi di una stori nella quale molti di voi e dei giovani che vi seguono potranno identificrsi. Si parla anche d’amore, che è il motore di tutta la nostra vita. Così ho pensato du mettervi alla prova e di farvi immergere nel pieno dell’atmosfera Bohémienne attraverso una delle pagine più popolari di questa opera meravigliosa che è il ‘Valzer di Musetta’. Adesso vi consegno un taglio musicale sul quale potrete dar vita, con la vostra creatività, a una vostra creazione. Voi ballerini potrete decidere come coreografare il brano, voi cantanti invece potrete riarrangiarlo, scriverci delle barre, insomma, riattualizzarlo come meglio credete. Fra qualche giorno verrò a trovarvi e mi mostrerete le vostre creazioni. Per qualcuno di voi ci sarà un premio”.

L’articolo Alfonso Signorini sbarca ad Amici: la proposta per i concorrenti proviene da Biccy.it.







Fonte