BAMBOOST Rullo di ricambio per aspirapolvere Dyson V10 969569-01 pezzi

Adatto per i seguenti modelli: SV12 Assy (V10). Nota: non adatto per dysonv10.

Alte prestazioni: materiali di alta qualità, delicati e morbidi, aiutano efficacemente il robot spazzatrice a pulire il pavimento. Il design della spazzola a rullo silenzioso e pulito riduce notevolmente l’accumulo di polvere e consente alla vostra famiglia un luogo tranquillo.

Contenuto della confezione: 1 rullo a spazzola. Nota: si applica solo ai modelli di spazzole per pavimenti con azionamento diretto.

Suggerimento: per mantenere il vostro robot domestico in corsa e ridurre il consumo della batteria, il filtro e la spazzola devono essere sostituiti ogni 2-3 mesi.

Garanzia di produzione: 100% garanzia di soddisfazione, il miglior ricambio per aspirapolvere Dyson (non originale). Se avete problemi nella scelta della taglia o durante l’installazione, vi preghiamo di contattarci entro 24 ore.