YouTube prova la pubblicità basata su una specifica azione: gli inserzionisti la adorano

Mentre continua a tenere banco la controffensiva di YouTube contro gli adblocker, si torna a parlare di pubblicità per la popolare piattaforma di casa Google. Quest’ultima, infatti, sta mettendo alla prova un nuovo formato pubblicitario che si basa su una specifica azione dell’utente.

È una segnalazione effettuata da The Verge nella giornata del 25 aprile 2024 a mettere in luce le dichiarazioni di Philipp Schindler di Google in merito ai risultati ottenuti relativamente al test della comparsa della pubblicità quando l’utente mette in pausa il video. Ebbene, sembra proprio che gli inserzionisti adorino la novità.

Le affermazioni di Schindler, effettuate nel contesto di una conferenza sugli utili, fanno riferimento a risultati in grado di generare “prezzi premium“. Certo, per il momento gli annunci pubblicitari che compaiono quando si mette in pausa un video su YouTube rappresentano solamente un test iniziato a maggio 2023 con un numero ristretto di utenti, ma a questo punto l’azienda potrebbe pensare a un’espansione del formato pubblicitario.

Per ora non ci sono annunci ufficiali in merito, ma il fatto che gli inserzionisti stiano apprezzando la novità rappresenta sicuramente un dettaglio non di poco conto. YouTube estenderà effettivamente a tutti questo tipo di pubblicità? Non possiamo che stare a vedere.

Per il resto, ricordiamo che di recente YouTube ha messo alla prova una rinnovata funzione di skip.