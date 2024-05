SAMSUNG TV Neo QLED 8K QN700B TV 2022, acciaio inossidabile, 55″

899,00 €

Descrizione Prodotto

Il cambiamento inzia con l’8K

Technologia Quantum Matrix

L’evoluzione di Neo QLED si fonda sulla tecnologia Quantum Matrix, che controlla con precisione gli Quantum Mini LED Samsung. Grazie a un accurata gestione della luce, potrai godere di ogni minimo dettaglio, sia nelle scene più luminose che in quelle più buie.

La vera risoluzione 8K

Scopri la potenza di ogni singolo frame con un livello di nitidezza di 33 milioni di pixel per una risoluzione quattro volte superiore alla qualità 4K.¹ ²

Quantum HDR 32x

Piccoli dettagli e sfumature prendono vita grazie a una resa cromatica più ricca e precisa e a un livello di contrasto superiore. La mappatura tonale dinamica di HDR10+ regola colori e contrasto di ogni singola scena per poterne apprezzare ogni più piccolo dettaglio.³

Processore Neural Quantum 8K Lite

Immergerti nell’incrediblie 8K grazie al potente processore Samsung che crea la migliore esperienza visiva con la sua tecnologia 8K AI Upscaling. Il processore intelligente ottimizza ogni scena per migliorare notevolmente le condizioni di visualizzazione.⁴

Schermo Anti-riflesso

Non lasciare che la luce del sole interrompa la visione pomeridiana della partita o che riflessi di luce rovinino la visione notturna del tuo film preferito. Grazie all’acclamata tecnologia anti-riflesso dei TV Samsung, potrai goderti la migliore visione da qualunque angolazione senza che la luce sia una fonte di disturbo.

EyeComfort Mode

Modalità EyeComfort di Samsung non solo regola automaticamente lo schermo dello Smart TV in base agli orari locali di alba e tramonto, ma riduce anche il livello di luminosità e i colori durante le ore notturne, per affaticare meno la vista e favorire il relax e il riposo.

100% volume colore con Quantum Dot

La tecnologia Quantum Dot offre la migliore immagine di sempre. Con il 100% di volume colore, Quantum Dot prende la luce e la trasforma in colori mozzafiato che rimangono fedeli a qualsiasi livello di luminosità.⁵

Motion Xcelerator Turbo

Ora aumenta la nitidezza del movimento per i contenuti di gioco che ami. Tecnologia di aggiornamento dinamico di Samsung, Motion Xcelerator Turbo offre prestazioni di movimento differenziate con modelli a 60 Hz per supportare giochi VRR e contenuti a 120 Hz.

FreeSync Premium Pro

Grazie alla tecnologia FreeSync Premium Pro, AMD, vivrai un’esperienza di gaming senza tearing né stuttering, oltre che una perfetta combinazione di prestazioni fluide, straordinarie immagini HDR e bassa latenza per una performance destinata alla vittoria.⁵

Object Tracking Sound Lite (OTS Lite)

Un suono surround 3D con l’audio del canale superiore virtuale ti immergerà completamente nell’esperienza audio.

Q-Symphony

Lasciati avvolgere da un suono perfettamente armonizzato: grazie a Q-Symphony, gli altoparlanti di TV e soundbar funzionano all’unisono per un effetto sonoro migliorato, senza bisogno di silenziare gli altoparlanti del TV.⁶ ⁷

Dolby Atmos

Un’esperienza Dolby Atmos di livello superiore che immergerà i giocatori nell’azione con un suono multidimensionale.

Smart Hub

Con il nuovo Smart Hub Samsung suggerimenti e selezioni sono sempre in posizione centrale, per non perdere tempo nella ricerca e godersi il più possibile film, spettacoli e altri contenuti in streaming.⁸ ⁹

Samsung TV Plus

Goditi la TV in diretta streaming con Samsung TV Plus. Puoi scegliere tra un’ampia offerta di contenuti di tutti i tipi, anche quelli di tendenza.

Applicazione Videochiamata

Usa Google Duo per metterti in contatto con i tuoi cari sul grande schermo e la videocamera Samsung SlimFit o la fotocamera del tuo smartphone per effettuare videochiamate con la massima semplicità.¹¹ ¹²

SmartThings

L’app SmartThings è in grado di collegarsi, monitorare e controllare in modo intuitivo tutti i tuoi dispositivi smart e la tua casa. Il controllo può avvenire direttamente con il telecomando o tramite comando vocale, mentre guardi la TV.¹³ ¹⁴ ¹⁵ ¹⁶

Multi View

Guarda contemporaneamente e sullo stesso schermo i contenuti di TV e smartphone. Che siano i risultati della partita in tempo reale o video tutorial per le tue sfide di gaming, basta collegare il telefono in modalità multischermo in un solo istante.

¹ La vera risoluzione 8K è definita come una risoluzione di 7.680 x 4.320 pixel. Contenuti originali in 8K basati sull’attuale standard di decodifica, connettività e streaming 8K. ² Gli standard futuri e di soggetti terzi non sono garantiti o potrebbero richiedere l’acquisto di dispositivi/adattatori aggiuntivi.³ La gamma di luminanza di Quantum HDR è basata su standard di test interni ed è soggetta a modifiche in base alle condizioni di visione o alle specifiche.⁴ L’esperienza visiva può variare in base alle tipologie di contenuto e formato.* L’upscaling potrebbe non essere applicabile alla connessione PC e alla Modalità Gioco.⁵ L’esperienza visiva può variare in base alle tipologie di contenuto e all’unità di elaborazione grafica.⁶ Q-Symphony è disponibile solo con le soundbar compatibili. ⁷ Verifica la compatibilità di Q-Symphony nelle specifiche di prodotto della soundbar.⁸ I servizi relativi ai contenuti e i suggerimenti possono variare in base al Paese. ⁹ Prima dell’utilizzo è necessario accettare i Termini e condizioni e la Politica sulla privacy dello Smart Hub.¹⁰ I servizi relativi ai contenuti possono variare in base al Paese e sono soggetti a modifiche senza preavviso. ¹¹ È necessario utilizzare un’altra videocamera Samsung SlimFit, una webcam o videocamera mobile Logitech compatibili. ¹² Venduto separatamente.¹³ La tecnologia, le funzioni e le caratteristiche disponibili possono variare in base al Paese e a seconda del fornitore di servizi, dell’ambiente di rete o del prodotto e sono soggette a modifiche senza preavviso. ¹⁴ Richiede una connessione Wi-Fi, Bluetooth o wireless e dispositivi registrati sull’app SmartThings. ¹⁵ I dispositivi connessi sono venduti separatamente. ¹⁶ Per connettere i dispositivi Zigbee è necessario un adattatore SmartThings separato. (Connessione a dispositivo Z-Wave non supportata). ¹⁷ Sono supportati gli smartphone con sistema operativo Android e iOS. ¹⁸Q6*B supporta solo smartphone con sistema operativo Android.

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 29,8 x 122,5 x 77,5 cm; 24,4 kg

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 3 luglio 2021

Produttore ‏ : ‎ Samsung

ASIN ‏ : ‎ B0BDZNV8CL

Numero modello articolo ‏ : ‎ QE55QN700BTXZT

Paese di origine ‏ : ‎ Slovacchia

