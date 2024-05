immagini straordinarie a prezzo SUPER SCONTATO!

KOORUI Monitor Gaming 27 Pollici ha davvero tutto: comodità, qualità delle immagini straordinarie e tanto altro ancora. Il prezzo viene offerto al minimo storico, cioè a soli 199,99 euro! Dotato di curvatura da 1500R che crea un’esperienza visiva coinvolgente e super realistica. Il tutto abbinato al fatto che sia grande ben 27 pollici.

VAI SUBITO ALL’OFFERTA Ma i vantaggi non finiscono qui. Parliamo di un display in Full HD di 1920*1080, massima precisione dei colori con una copertura DCI-P3 del 90% e una copertura sRGB del 100%. Ideale anche per guardare prodotti in streaming con la massima naturalezza.

E ancora, porte HDMI 1.4 per una risoluzione 1080P+144Hz e porte DP 1.2 per una risoluzione 1080P+165Hz, per una connettività flessibile e versatile con i tuoi dispositivi. Presente una porta audio per un’esperienza sonora ottimale.

Il monitor è anche inclinabile, così da trovare agevolmente la posizione che si vuole.

Se hai dubbi sull’acquisto ti diciamo anche che vengono offerti servizi premium, come 30 giorni di rimborso, sostituzione di 6 mesi e garanzia di 3 anni. Il tutto, da sommare ovviamente all’eccellente e impeccabile assistenza Amazon.

Ricordiamo dunque che il monitor viene proposto al minimo storico, cioè a soli 199,99 euro!

