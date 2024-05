Un must have per gli amanti dello stile easy chic

“Non parlatemi prima del caffè”

Cerchi un capo versatile che unisca comodità e un tocco di tendenza? Allora la nostra camicia oversize sbiadita è proprio quello che fa per te!

Look d’impatto:

Questa maglietta oversize non è solo comoda, ma è anche un capo che farà girare la testa. Il taglio ampio e rilassato delinea una silhouette moderna e attuale, perfetta per chi ama lo stile easy chic.

Raffinato effetto vintage:

L’effetto delavè dona alla camicia un fascino retrò, ideale per chi apprezza capi con un tocco di storia. Questa caratteristica lo rende perfetto per creare outfit che mixano sapientemente elementi moderni e vintage, per un look unico e personale.

Massimo comfort:

Realizzata in cotone 100% di alta qualità, la maglietta offre morbidezza e traspirabilità eccellenti. Puoi indossarlo tutto il giorno senza rinunciare alla comodità, perfetto per ogni situazione, dal tempo libero al look casual per l’ufficio.

Vestibilità oversize per tutti:

Il taglio oversize si adatta a tutte le corporature, valorizzando ogni silhouette. Puoi indossarlo ampio per un look rilassato oppure stringerlo in vita con una cintura per creare una forma più definita. La versatilità è il suo punto di forza!

Disponibile in un’ampia gamma di colori:

Scegli il tuo preferito dalla nostra selezione di colori per personalizzare al massimo il tuo stile.

Il maglione oversize slavato è un capo che non può mancare nel tuo guardaroba! Aggiungilo subito al carrello e preparati a creare outfit unici e pieni di personalità.