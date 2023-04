Backstreet Boys e Spice Girls: ipotesi tour congiunto

Backstreet Boys e Spice Girls, i fan sognano un tour insieme: l’ipotesi esiste, ma difficilmente sarà realizzabile.

Ti immagini cosa potrebbe accadere se Backstreet Boys e Spice Girls facessero un tour insieme? Quante volte si saranno posti questa domanda i fan degli anni Novanta, o chi ama vivere revival di ogni genere, negli ultimi anni. La boyband più amata di tutti i tempi e la girlband che ha fatto la storia del pop si sono più volte sfiorati, toccati, ma non hanno mai realizzato nulla di tutto ciò. Un’ipotesi che probabilmente sarà destinata a rimanere per sempre tale, ma che è stata tutto d’un tratto alimentata da poche semplici parole di uno dei membri dei due gruppi, AJ McClean, in un’intervista a BuzzFeed.

Ipotesi Backstreet Boys e Spice Girls

Sono state le due band simbolo di un’epoca di pop, di playback, di coreografie e di tour mondiali. Oggi sono ancora acclamate da tantissimi fan in tutto il mondo, e moltissimi vorrebbero vederle per la prima volta insieme per in un tour congiunto. Un’ipotesi davvero affascinante, come confermato da uno dei grandi protagonisti di un’epopea indimenticabile.

Spice Girls

Nella sua intervista a BuzzFeed, AJ ha confermato che non ci sarebbero problemi tra loro. “Siamo rimasti molto amici con la maggior parte delle ragazze“, ha raccontato il cantante, aggiungendo: “Se mai accadesse, penso che potrebbe essere uno dei tour più massicci di sempre. La gente vorrebbe che anche noi e NSYNC ne organizzassimo uno“. Eppure, nonostante la volontà di molte persone, veder realizzate queste ipotesi sarà molto complicato.

Perché il tour non si realizzerà (forse)

Sarebbe bellissimo un tour tra le due band più amate degli anni Novanta. Tuttavia, come molte cose bellissime, difficilmente si realizzerà e concretizzerà. Senza voler illudere i propri fan, lo stesso AJ lo ha ammesso: “Penso che ci sia un 30%, forse 20% di possibilità. Non credo che sia così alta“.

E il motivo per questa mancanza di ottimismo riguardo a una prospettiva del genere è stato lo stesso cantante, affermando che tutti sono andati avanti, tutti sono impegnati nel fare le proprie cose, in progetti anche diversi. Ed è per questo che pensare che ci possa essere una reunion così importante, che necessiterebbe di grande impegno e di un’organizzazione mastodontica, che oggi appare difficile da ipotizzare.