David di Donatello 2023, miglior canzone originale: i candidati

David di Donatello 2023, i candidati per la miglior canzone originale: in lizza Elodie, Diodato e Marco Mengoni.

I grandi nomi della musica italiana conquistano una nomination per i David di Donatello, in particolare per la categoria dedicata alla Miglior canzone originale. In lizza per i premi più importanti del cinema italiano, che verranno consegnati il prossimo 10 maggio, ci sono anche due vincitori di Sanremo e una delle grandi protagoniste dell’ultima edizione. Stiamo parlando in particolare di Marco Mengoni, Diodato ed Elodie, tra gli interpreti di alcune delle canzoni che hanno segnato quest’ultimo anno di cinema italiano.

David di Donatello 2023: le nomination per la miglior canzone originale

Prime volte e grandi ritorni. Le nomination per la miglior canzone originale, in questa edizione dei David di Donatello, vedono in corsa tantissimi artisti che hanno fatto la storia della musica italiana, sia di quella commerciale che di quella “diversamente mainstream”.

Marco Mengoni

Questa la cinquina per questo 2023:

– Se mi vuoi di Diodato, dal film Diabolik – Ginko all’attacco;

– Caro amore lontanissimo di Riccardo Senigallia e Sergio Endrigo, cantata da Marco Mengoni, dal film Il Colibrì;

– Culi calagni di Luigi Malerba e Stefano Bollani, contenuta nel film Il Pataffio;

– La palude di Francesco Turbanti, Emanuele Linfatti e Matteo Creatini, dal film Margini;

– Proiettili (ti mangio il cuore) di Elodie e Joan Thiele, dal film Ti mangio il cuore.

Gli ultimi vincitori

Negli ultimi anni il riconoscimento per la Miglior canzone originale, che ha una storia piuttosto recente, essendo diventato una delle categorie della manifestazione solo dal 2005, è andato a diversi artisti di grande successo. Lo hanno vinto, ad esempio, lo stesso Diodato con Che vita meravigliosa, o Manuel Agnelli con La profondità degli abissi, altro brano presente nella colonna sonora di un film su Diabolik.

Non resta che attendere l’appuntamento del 10 maggio per poter scoprire chi riceverà l’onore di ottenere un successo così prestigioso. La cerimonia sarà trasmessa in diretta su Rai 1.