Tre nuovi naufraghi a L’Isola dei Famosi, c’è anche Dario Cassini

I ritiri di Peppe Di Napoli, Pietro Fanelli e Daniele Radini Tedeschi da L’Isola dei Famosi hanno scombussolato i piani degli autori e per questo motivo sono stati costretti ad arruolare altri tre nuovi naufraghi.

La ricerca dei novelli Robinson Crusoe non è stata semplice, dato che molti vip contattati avrebbero rifiutato di partire per l’Honduras. Fra i vari no ricevuti dagli autori c’è quello di Vera Gemma (nome dato da Alberto Dandolo), quello dell’influencer Giorgia Crivello e quello del mago di TikTok già visto anche a Ciao Darwin, Jey Lillo.

“Oggi devo dire una roba veloce su L’Isola dei Famosi: hanno proposto a due personaggi di partire come naufraghi. Posso già dire che entrambi hanno rifiutato. I nomi li facciamo per la prima volta qui in radio a RTL 102.5. Il primo è il mago napoletano di TikTok Jey Lillo e la seconda è la famosa blogger Giorgia Crivello”. – ha dichiarato Gabriele Parpiglia – “Devo dire che sarebbero state entrambe delle belle scelte, però la verità è che hanno già rifiutato di partire“.

Al loro posto sarebbero stati presi un comico e due modelle. A parlare questa volta è stato TvBlog che ha svelato anche che il nome dell’unico uomo: Dario Cassini. I tre nuovi naufraghi sbarcheranno sulla playa nella puntata di lunedì 6 maggio.

Tre nuovi naufraghi a L’Isola dei Famosi, ci sarà anche Dario Cassini

Dario Cassini nel 2022 ha partecipato a Ballando con le Stelle dove è ricordato per aver cercato di “manipolare” il giudizio di Selvaggia Lucarelli a suo favore. Una mossa smascherata dalla giudice in diretta televisiva.

“Alle ore 18:30 mi squilla il telefono ed eri tu” – ha dichiarato Selvaggia Lucarelli dopo l’esibizione di Dario Cassini – “Mi hai detto ‘ciao Selvaggia, volevo dirti che tutto quello che dico è finto e mi serve per il mio personaggio; tu mi dai luce dicendomi questo, quindi stasera dammi 3 perché mi è molto utile‘. Mi hai anche detto ‘ci sono cinque persone che ballano peggio di me!‘, ma questo non è vero”.