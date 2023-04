Francesco Gabbani, L’abitudine: il significato del testo della nuova canzone dell’artista di Carrara, tornato in tv con Ci vuole un fiore.

Tempo di nuova musica per Francesco Gabbani. Il cantautore di Carrara, pronto al ritorno anche in televisione con il suo programma Ci vuole un fiore, alla seconda edizione, sta per lanciare anche un nuovo singolo. S’intitola L’abitudine, ed è in arrivo in rotazione radiofonica e sulle principali piattaforme streaming dal 7 aprile. Scopriamo insieme il possibile significato di questo nuovo brano di uno degli artisti più amati in Italia.

Francesco Gabbani riparte da L’abitudine

Non conosciamo ancora molti dettagli sul ritorno televisivo del cantautore ex vincitore di Sanremo con Occidentali’s Karma. Il programma verrà presentato alla stampa solo nel weekend successivo all’uscita del nuovo brano.

L’abitudine è in arrivo il 7 aprile per BMG. Si tratta ancora una volta di una canzone scritta dallo stesso Gabbani con Fabio Ilacqua, autore con cui collabora da anni, avendo co-firmato anche i suoi più grandi successi, come Amen, Occidentali’s Karma e Volevamo essere felici.

Il significato di L’abitudine

Le canzoni di Gabbani non hanno mai un significato banale. Sia nelle sue partecipazioni a Sanremo che nelle canzoni lanciate per promuovere un nuovo album, il cantautore ha sempre cercato di sorprendere i suoi fan e di far riflettere il pubblico su determinate tematiche.

In L’abitudine approfondisce nel testo l’assuefazione apatica al vivere, quando i gesti diventano consuetudini, i pensieri si sviluppano in maniera passiva, senza alcuna vera riflessione, trasformandoci in personaggi che non hanno un vero pensiero, che si limitano a rimanere in linea di galleggiamento sul mondo, rappresentando dei luoghi comuni, senza mai inventare nulla, se non copiando ciò che già è stato. Un brano malinconico che vuole diventare uno sprone, per far sì che tutti possano abbandonare la tranquillità di un’abitudine stagnante, per impossessarsi nuovamente della vita, trasformandola in qualcosa di unico e inimitabile.