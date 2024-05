La figlia di Kasia Smutniak e Pietro Taricone ha sfilato sul red carpet dei David di Donatello, tutti hanno notato l’impressionante somiglianza con il papà: ecco come è oggi

Kasia Smutniak e la figlia Sophie Taricone hanno sfilato sul red carpet dei David di Donatello 2024 con un’eleganza impeccabile. La famosa attrice e regista è nota per il suo stile raffinato, mentre la 19enne Sophie Taricone ha mostrato somiglianze con il suo papà Pietro Taricone, morto in un incidente con il paracadute nel 2010.

Ricordiamo Taricone padre per la sua (ormai) storica partecipazione alla prima edizione del Grande Fratello, forse una delle novità televisive più seguite degli ultimi decenni di televisione italiana. Il personaggio televisivo ha successivamente avuto una relazione importante con Smutniak da cui è nata la splendida Sophie.

Kasia Smutniak era presente alla kermesse cinematografica del David di Donatello perché era in corsa per il prestigioso premio grazie al suo documentario “Mur”. L’opera di Smutniak segna il suo esordio dietro la macchina da presa. Il film affronta il tema del muro eretto in Polonia per contrastare l’immigrazione dalla Bielorussia, un argomento trattato con profondità e sensibilità dall’attrice.

Smutniak ha già dato modo di mostrare la propria sensibilità al tema non solo grazie alla sua esposizione mediatica e politicamente schierata in Italia, ma anche con la sua partecipazione a dibattiti televisivi e trasmissioni (si pensi, ad esempio a Propaganda Live su La7) in cui si è dibattuto il tema dei confini e delle frontiere internazionali, specie a Est Europa.

Sophie Taricone, che era in sua compagnia alla kermesse, ha dimostrato di aver ereditato l’eleganza e la presenza scenica dalla madre, optando per un outfit composto da una giacca oversize nera e una lunga gonna floreale. Nonostante la giovane età, ha mostrato un grande gusto della moda e una maturità impressionante, ricordando anche il padre, un veterano del Grande Fratello.

Kasia Smutniak ha scelto per l’occasione di indossare un elegante abito nero di Givenchy, con un raso lucido, un accollato sobrio davanti e una profonda scollatura sul retro. Il look era completato da un audace taglio di capelli pixie, scelto dall’attrice per la sua freschezza e modernità. Entrambe, mamma Kasia e la figlia Sophie Taricone, non sono passate affatto inosservate agli occhi della stampa e dei tantissimi curiosi accorsi al red carpet.