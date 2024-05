la ricetta dei dolcetti pugliesi a base di pasta frolla e crema pasticciera

I pasticciotti leccesi sono dei dolcetti ovali a base di pasta frolla tipici della tradizione pugliese, in particolare salentina, farciti con crema pasticciera e amarene sciroppate, nella versione classica.

Per realizzarli bisognerà preparare prima la frolla con farina, ammoniaca per dolci, zucchero, strutto o burro, uova e poi passare alla preparazione della crema pasticciera. Il composto sarà poi steso e sistemato negli stampini ovali, che doneranno ai pasticciotti la loro tipica forma, basterà poi aggiungere la crema e richiudere con la frolla, prima della cottura in forno per 20 minuti circa: noi abbiamo farcito i pasticciotti solo con la crema, ma puoi aggiungere le amarene sciroppate oppure farcirli con crema al pistacchio, con la confettura che preferisci o crema di nocciole, per personalizzarli in base ai tuoi gusti.

Ecco come prepararli in pochi e semplici passaggi con la nostra Melissa per deliziare i tuoi ospiti.

prova anche questa ricetta

Come preparare i pasticciotti leccesi



1

2

3

Comincia preparando la frolla: unisci la farina e l’ammoniaca con lo zucchero, lo strutto e inizia ad impastare . Aggiungi le uova e continua ad impastare per qualche minuto fino a ottenere un panetto .



4

5

6

Stendi l’impasto ottenuto tra due fogli di carta forno , poi riponi in frigo. Intanto dedicati alla crema: scalda il latte con la scorza di limone . In un contenitore sbatti i tuorli con lo zucchero e la maizena .



7

8

9

Versa una parte di latte sul composto di tuorli appena arriva a bollore . Porta di nuovo tutto sul fuoco e termina la cottura della crema . Imburra gli stampi dei pasticciotti e ricopri con la frolla .



10

11

12

Riempi con la crema al limone e termina con uno strato di frolla, premendo bene sui bordi per creare la classica forma . Spennella con latte e tuorlo e inforna a 180 °C per 15-20 minuti. I pasticciotti sono pronti per essere gustati spolverizzati con zucchero a velo .

Conservazione

Puoi conservare i pasticciotti leccesi per 1–2 giorni sotto una campana di vetro o in un contenitore ermetico.