Laura Pausini festeggerà i suoi 50 anni insieme ai fan

Laura Pausini organizzerà una mega festa per il suo compleanno: si esibirà ai Magazzini Generali di Milano per i membri del suo fanclub.

il 16 maggio Laura Pausini compirà 50 anni: per l’occasione la cantante ha deciso di festeggiare insieme al suo amato pubblico ed ha organizzato un Birthday Party ai Magazzini Generali di Milano riservato ai membri del suo fanclub ufficiale, Laura4U.

L’annuncio sui social

Ad annunciare l’evento è stata la stessa cantante tramite un post pubblicato sui social. Nella didascalia ha scritto: “Fai quello che ami con la gente che ami. Sarà una serata indimenticabile.“ Si tratta dell’ennesima dimostrazione di quanto Laura ami il suo pubblico e non perda occasione per ringraziarlo dell’affetto di cui la sommerge ad ogni concerto.

Il precedente evento dedicato ai membri del fanclub

In passato Laura ha già organizzato un evento dedicato esclusivamente ai membri del Laura4U. L’incontro si sarebbe dovuto svolgere allo Stadio di Solaro, città natale della cantante, lo stesso giorno in cui era prevista l’inaugurazione della “Casa Museo” di Pausini.

Purtroppo, però, l’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna ha compromesso la location costringendo Laura a rinviare l’evento che si è poi tenuto lo scorso dicembre al 105 Stadium di Rimini.

Il Winter Tour di Laura Pausini

Laura Pausini all’Eurovision 2022 (ph. Brunetti)

Laura ha un programma piuttosto fitto per i prossimi mesi. La cantante ha infatti già messo in scaletta moltissime date per il suo Winter Tour 2024 Europe, che la porterà asd esibirsi anche in moltissimi palazzetti italiani.

Non solo, Laura ha deciso di fare un ulteriore regalo ai suoi fan organizzando uno spettacolare evento per festeggiare insieme il capodanno. Il 31 dicembre, infatti, la cantante saluterà l’arrivo del nuovo anno con un concerto di capodanno che si terrà al PalaRescifina di Messina.