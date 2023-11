Baciare il cane può essere pericoloso: le possibili malattie

Molti hanno l’abitudine di baciare il cane sul muso, ma è appropriato? Secondo gli esperti bisogna fare attenzione ad alcune malattie.

Le persone che amano i cani hanno un rapporto molto stretto e speciale con quello con cui vivono. Inoltre, abbraccerebbero e bacerebbero tutti gli altri cani, quelli degli amici e dei parenti oppure quelli che incontrano per la strada. Questo è portato anche dal comportamento del cane stesso che, quando sente affetto, vuole leccare la persona che ha davanti.

Tuttavia, baciare il cane sul muso potrebbe non essere una buona idea perché gli esperti sono convinti che possa portare ad alcune malattie, anche gravi, per noi. Si vedono spesso le persone baciare il cane oppure farsi leccare sul viso, ma è un’abitudine che sarebbe meglio perdere secondo alcuni studiosi.

Vediamo come mai ci danno questo consiglio e quali malattie in particolare potremmo contrarre con questo gesto apparentemente affettuoso e bellissimo, ma in realtà molto pericoloso.

Baciare il cane sul muso: perché non bisogna farlo

È un argomento da sempre molto dibattuto. Chi dice che il cane è troppo sporco per avvicinarsi, chi invece sostiene che la bocca del cane sia più pulita di quello dell’uomo. Chi ha ragione?

Ci rifaremo ad un’intervista pubblicata su The Mirror, in cui John Oxford, professore di virologia e batteriologia della Queen Mary University di Londra, ha fatto alcune dichiarazioni molto curiose.

L’esperto ha fatto sapere che sia la saliva che il muso dei cani sono pieni di batteri. La quantità presente è talmente elevata da causare seri problemi di salute nelle persone che si avvicinano con la loro bocca e ne entrano in contatto.

In realtà, è un aspetto molto semplice da capire secondo il professore. Basti pensare a che cosa fa un cane durante la sua giornata. Usa il suo naso per annusare qualsiasi cosa e usa anche la lingua in molte occasioni. Questo significa che potrebbe andare su sostanze nocive, angoli sporchi oppure feci di altri animali, addirittura.

Le malattie che è possibile contrarre

Dunque, è molto facile entrare in contatto con germi, batteri e virus di ogni tipo.

In particolare, ci sono alcune malattie ricorrenti. Queste sono:

tigna : è una malattia della pelle che può essere molto contagiosa e passare dal cane alla persona;

: è una malattia della pelle che può essere molto contagiosa e passare dal cane alla persona; staphylococcus aureus: un’altra infezione della pelle che non colpisce l’animale, ma se passa dall’animale alla persona, ecco comparire foruncoli e noduli infiammati, gonfi e rossi;

un’altra infezione della pelle che non colpisce l’animale, ma se passa dall’animale alla persona, ecco comparire foruncoli e noduli infiammati, gonfi e rossi; capnocytophaga canimorsus: questo è un batterio presente normalmente nelle gengive di cani e gatti e può provare diverse malattie tra cui la leishmaniosi.

Come potete vedere, sono batteri da non sottovalutare. A volte il cane non ha sintomi di nessuna malattia, ma ha comunque il batterio presente nel suo corpo. Il contatto con la sua saliva o con la sua pelle può farlo passare alla persona che poi potrebbe sviluppare una malattia.

Quindi, è meglio evitare i baci al cane. Naturalmente, per ogni dubbio e per ogni ulteriore indicazioni più specifica bisogna rifarsi sempre al consiglio del proprio veterinario di fiducia.