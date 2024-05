Google Pixel 7a con Caricatore – Cellulare 5G Android sbloccato con grandangolo – Grigio antracite

399,00€ - 379,00 €

Descrizione Prodotto

Google Tensor G2 rende Pixel 7a veloce, sicuro ed efficiente, con chiamate audio migliorate, batteria di lunga durata e foto e video straordinari.[1]

Grazie all’Assistenza chiamate, Pixel 7a filtra le telefonate da numeri sconosciuti, mostra i momenti migliori per chiamare le attività e resta persino in attesa per te.[2]

La batteria adattiva dura oltre 24 ore[3] o fino a 3 giorni con il risparmio energetico estremo[3]. Inoltre si ricarica in modalità wireless.[4]

Traduzione dal vivo ti consente di avere conversazioni faccia a faccia in 48 lingue, chattare in tempo reale e tradurre i menù con la tua fotocamera.[5]

Schizzi e polvere non sono un problema.

Pixel 7a è in grado di affrontare acqua e polvere grazie alla protezione IP67.[6] È anche resistente ai graffi, grazie al rivestimento in vetro Corning Gorilla Glass 3.

I dispositivi Google Pixel sono ancora più utili insieme.

Gli smartphone e gli auricolari Pixel funzionano alla perfezione insieme per darti un aiuto personalizzato lungo tutta la tua giornata.[7]

Gomma magica

Fai scomparire i photobomber e gli elementi di disturbo oppure cambia il colore e la luminosità di un oggetto per armonizzarlo con il resto.[8] #RisoltoConPixel

Pile ‏ : ‎ 1 Ioni di litio pile necessarie. (incluse)

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 7,29 x 0,9 x 15,2 cm; 193,5 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 10 maggio 2023

Produttore ‏ : ‎ Google

ASIN ‏ : ‎ B0BZYNGVDK

Numero modello articolo ‏ : ‎ GHL1X

Paese di origine ‏ : ‎ Vietnam

Il chip Google Tensor G2 lo rende più veloce, efficiente e sicuro, con un audio migliorato per le chiamate, grande autonomia e qualità eccezionale per foto e video.

Il sistema a doppia fotocamera posteriore con elaborazione avanzata dell’immagine di Pixel 7a consente di scattare foto eccezionali con luce scarsa, correggere le foto sfocate e rimuovere gli elementi di disturbo.

Grazie a Google Tensor G2 e al chip certificato Titan M2, Pixel 7a è dotato di vari livelli di sicurezza che aiutano a proteggere le tue informazioni personali.

In pochi e semplici passaggi, puoi trasferire sul nuovo Pixel contatti, messaggi, foto e app da qualsiasi telefono tu abbia.

La batteria adattiva può durare oltre 24 ore. Se attivi il risparmio energetico estremo, può arrivare fino a 72 ore. In più, Pixel 7a è velocissimo a ricaricarsi.