la veglia eroica di Francesco fuori dall’ospedale

Solo, al freddo, ma con una grande determinazione e pazienza: ecco la veglia eroica di questo cagnolino diventato ormai famoso.

Gli animali non smettono mai di sorprenderci e spesso sono esempi da seguire, molto più positivi di alcune persone. A volte si stenta a credere ad alcuni racconti, ma ormai, con i social, ci sono tante foto e video che tolgono ogni dubbio. Infatti, proprio sui social si è diffusa una foto in cui un cane aspetta in ospedale. Ovviamente, sta aspettando il suo padrone che ha dovuto andare al pronto soccorso. La tenerezza e la tenacia di questa creatura ha sorpreso me, ma ha anche avuto lo stesso effetto su tutti gli utenti che si sono ritrovati a leggere la sua storia.

Freddo e gelo: l’attesa del cane all’ospedale

Siamo a Perugia e Italo, una persona molto conosciuta in città, ha avuto bisogno di recarsi al pronto soccorso. Ha avuto un problema di salute ed è andato subito all’ospedale. Non sapeva che non sarebbe rimasto da solo. Anzi. Il suo cane, che si chiama Francesco, lo ha seguito e aspettato per lungo tempo.

Francesco è un meticcio di taglia piccola marrone e nero. La vicenda è stata raccontata su Facebook e l’azienda ospedaliera della città ha poi condiviso i vari post e i commenti.

Nella foto si vede chiaramente Francesco appoggiato al pavimento nell’entrata del pronto soccorso con i pazienti alle sue spalle che aspettano il loro turno. Dalle testimonianze sembra che Francesco stesse aspettando con trepidazione il suo padrone, tanto che, ogni volta che si aprivano le porte, lui alzava la testa e con gli occhi lo cercava.

Italo ha dovuto rimanere all’ospedale molte ore, ma il suo fedele compagno non se ne è mai andato. È rimasto in quella posizione tutto il tempo necessario. Una signora l’ha fotografato e ha diffuso la foto sui social, poi sono stati tantissimi ad intervenire con un commento.

Dai commenti, infatti, si è capito che Francesco è molto noto a Perugia e lo si vede spesso passeggiare in centro insieme a Italo. Moltissimi hanno dovuto ammettere che a volte gli animali sono molto più in gamba delle persone per come si comportano e per la spontaneità e la genuinità che dimostrano.