Paura e stupore per il misterioso pacchetto con un animale raro

Quando abbiamo scoperto un misterioso pacchetto al cui interno si trovava un raro animale siamo rimasti anche noi senza parole.

Pochi giorni fa, grazie alla pubblicazione di un curioso filmato, siamo venuti a conoscenza del ritrovamento di un raro animale di piccole dimensioni all’interno di una misteriosa scatola di cartone. La scatola era stata indirizzata a un centro di riabilitazione e di accoglienza per gatti senza fissa dimora. A sorprenderci non sarebbero state, però, soltanto le modalità della sua scoperta da parte dei volontari, ma anche le coincidenze legate al mondo dei felini.

Il misterioso pacchetto contiene un animale raro: siamo rimasti senza parole

L’episodio è stato raccontato, nella sua interezza, con un filmato condiviso sulla pagina di @davidloop65. L’uomo, impegnato nella cura degli animali abbandonati o in difficoltà, ha definito la giornata del ritrovamento del raro cucciolo come molto “interessante“, ritrovandosi ad ammettere di aver “apprezzato molto” la sua esperienza vista la sorprendente situazione che si era ritrovato inaspettattamente a fronteggiare.

Sulla scatola di cartone lasciata di fronte alla porta del rifugio si trovava un biglietto anonimo. Il suo contenuto, però, alquanto contraddittorio, avrebbe lasciato subito pensare a un consapevole abbandono del raro cucciolo – che non era palesemente un “gattino” come indicava il biglietto, da parte della sua famiglia adottiva. Probabilmente una famiglia benestante della zona. Il cucciolo è stato lasciato presso il “Sierra Pacific Furbabies” della California, negli USA.

Secondo il parere del volontario occupatosi in prima instanza del cucciolo questultimo avrebbe potuto avere – al massimo – al cinque settimane di vita ed è stato infine riconosciuto in un piccolo esemplare di predatore addomesicato. Una piccola: lince rossa dal dolce temperamento e da intensi occhi azzurri.

Il raro animaletto era una piccola lince rossa

Il filmato del ritrovamento della scatola con la piccola lince rossa è stato condiviso su TikTok lo scorso 19 aprile. Il video – apparso sulla piattaforma di condivisione – ha ricevuto oltre 600mila apprezzamenti e migliaia di commenti positivi di risposta alla preparazione dei volontari occupatisi della piccola lince e anche alcune considerazioni sul suo aspetto: “mai vista una lince rossa” da cucciolo “sembra un gattino“.

Pur non essendo la prima volta che un cucciolo di lince viene ritrovato in condizioni bizzarre, stavolta a salvare il piccolo non sarebbe stato un gatto – come accaduto precedentemente grazie alla benevolenza del micio Honeybun presso il “Millstone Wildlife Center”, ma i volontari di un altro rifugio limitrofo che hanno deciso di accoglierlo dopo il suo pressoché immediato trasferimento.

In una delle ultime immagini del video si può assistere alle cure al cucciolo di lince rossa impartite da una volontaria del “California Wildlife Center“. I volontari informano che la piccola lince resterà in questa sua casa provvisoria finché non sarà pronta a tornare nel suo habitat naturale.