Quante e quali sono le espressioni facciali dei gatti: come decifrarle

Di sicuro si faranno capire ma è fondamentale imparare a decifrarle: quante e quali sono le espressioni dei gatti più comuni.

Non riusciamo a decifrare comportamenti ed espressioni dei nostri amici animali? Probabilmente è perché non facciamo caso abbastanza ai segnali che ci inviano non solo con il corpo ma anche con la faccia. Ecco dunque perché è fondamentale imparare a interpretare le tante e variegate espressioni dei gatti. Vi è addirittura stato fatto uno studio apposito e in alcuni casi si potrebbero trovare delle somiglianze con le nostre: eccole tutte!

Micio ci parla: posizioni, gesti e versi più comuni

Resterà sempre uno degli animali più affascinanti e misteriosi che potremmo mai incontrare, tuttavia per chi vive con un felino domestico alcune sue posizioni ma anche gesti e miagolii non saranno più un mistero. Questa interpretazione da parte nostra non solo renderà più intensa la nostra intesa ma sarà fondamentale anche per soddisfare tutte le esigenze di Micio in quel momento.

La coda è la ‘penna’ con la quale il felino scrive le sue emozioni, quindi bisogna capire bene come la mette.

Tra le gambe: paura, timore, reverenza verso qualcuno superiore in senso di sottomissione,

gonfia: voglia di giocare ma anche timore e difesa rabbiosa del proprio territorio/famiglia,

a uncino: il punto interrogativo esprime la felicità nel ritrovare il padrone.

in movimento: agitazione e frenesia.

Anche la schiena può darci qualche segnale sul suo benessere (o il contrario).

Schiena allungata: è rilassato,

Schiena arcuata: meglio stargli alla larga perché sta per attaccare pur di difendersi.

In ogni caso tutte queste posizioni bisognerebbe vederle nel complesso per poterle interpretare correttamente e contestualizzarle nella situazione in cui il gatto le assume. E il suo miagolio? Possono esprimere paura, rabbia ma anche un semplice saluto: anche in questo caso, dipenderà dal contesto.

Le espressioni facciali dei gatti: quali sono

Tra gli ‘strumenti della faccia che ha a disposizione vi sono indubbiamente le vibrisse del gatto, i suoi noti baffi, che possono assumere posizioni indicative di uno stato d’animo:

quando sono piatte significa che ha paura,

se sono rivolte in avanti sta per attaccare oppure sta cercando di decifrare la situazione,

quando si estendono ai lati significa che il gatto è in pieno relax.

Molto espressivi saranno anche i suoi meravigliosi occhi e qui vi saranno alcune somiglianze coi nostri: infatti se le pupille si dilatano, ciò potrebbe essere indicativo di una emozione, uno stato di eccitazione ma anche di paura. Nel caso del gatto però l’accezione delle pupille dilatate sarà quasi sempre negativa, poiché è probabile che abbia paura in quel momento.

E quando vuole dimostrare amore al suo padrone? Solitamente gli occhi si fanno più sottili e sembrano allungarsi verso i lati. Infine le orecchie, che circondano il suo dolcissimo musetto. Quando sono dritte e puntano verso l’alto indicano uno stato di allerta, di prontezza a un pericolo imminente. Se invece sono ben attaccate alla testa, Micio avrà sì paura ma sarà anche pronto ad attaccare per difendersi.

Le espressioni facciali dei gatti: lo studio che le ha ‘quantificate’

Possibile che il gatto possa assumere solo le espressioni che abbiamo appena descritto? A quanto pare no, ma molte, molte di più. Uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Behavioural Processes dedicata agli animali, ha analizzato i fotogrammi di centinaia di video di espressioni feline: grazie al lavoro della dott.ssa Brittany Florkiewicz si sono arrivate a numerare ben 276 espressioni facciali feline.

Dalla ricerca è inoltre emerso che per ogni espressione il gatto unisce quattro movimenti facciali su 26 di cui è capace; nella maggior parte dei casi comunque era molto chiaro cosa Micio volesse esprimere in quel momento e in un determinato contesto: il dubbio era solo sul 18% dei casi. Insomma lui ce la mette tutta per farsi capire!