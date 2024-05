Vespe o api chi è il vero nemico? La verità dietro i pregiudizi

Vespe e api fanno parte del nostro ecosistema e nel nostro immaginario vediamo le prime come cattive e le seconde come buone, per quale motivo?

Articoli, meme, video e clip divertenti possono avere come protagonisti degli insetti ben specifici: vespe e api. Il più delle volte, se non in tutte, è abbastanza comune vedere dipinta una vespa come un insetto aggressivo e pericoloso, mentre l’ape come insetto che dona la vita ed essenziale per l’ecosistema terrestre. Questa percezione che vede le vespe il cattivo della situazione e l’ape l’essere benevolo è altamente alimentato dai media, enfatizzando i lati negativi della prima ed ignorando completamente i suoi benefici.

Vespe vs Api: chi è il vero antagonista? La ricerca parla chiaro

Secondo il recente studio portato avanti dalla University College London e pubblicato sulla rivista Insectes Sociaux, la copertura mediatica sulle vespe è decisamente negativa rispetto a quella sulle api. Tuttavia, per lo stesso motivo, la copertura mediatica potrebbe ribaltare la situazione e far vedere i lati positivi delle vespe.

I social dipingono vespe e calabroni come insetti pericolosi e parassiti ma la verità è ben distante. Difatti, anch’essi proprio come le api, sono molto preziosi nel processo di impollinazione e sono spietati predatori per insetti veramente dannosi per l’ecosistema.

L’impollinazione dei fiori è essenziale in natura, per la proliferazione delle piante e per l’alimentazione dell’essere umano. Ma non sono solo le api a svolgere questo importante lavoro, lo fanno anche le vespe e le varie sottospecie. Addirittura, molte vespe, si cibano di larve, bruchi e altri insetti deleteri per le coltivazioni.

Ovviamente, tramite i social e i media di diverso tipo, la narrazione è assai diversa. Questi ultimi tendono ad enfatizzare la pericolosità delle loro punture e che sono solamente insetti fastidiosi da cui tenersi alla larga. A questo punto diventa essenziale dare una nuova luce a questi insetti per sensibilizzare l’opinione pubblica. E quale miglior modo se non attraverso i media stessi?

La comunicazione attraverso i social o con altre forme di media può avere un ruolo fondamentale secondo gli esperti che hanno eseguito la ricerca. Hanno, inoltre, appurato che la comunicazione funziona meglio se gli scienziati sono coinvolti in tale processo. Questi insetti sono importanti nell’ecosistema tanto quanto le api, ma in pochi sono a conoscenza dei loro benefici. Le vespe non sono le cattive della storia, anzi, tra impollinazione di piante e fiori, ed essendo predatori fondamentali, possono aiutare in modo sostanzioso in nostro pianeta.