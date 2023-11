Gatto si reca ogni giorno alla stazione dei treni per salutare i passeggeri

Non si perde nemmeno un giorno, il gatto si reca alla stazione dei treni per salutare tutte le persone che attraversano la biglietteria.

I gatti riescono ad illuminare le giornate più grigie e cupe. Il loro comportamento, i loro modi di fare, il fatto che si facciano coccolare, i loro musetti, riescono a svoltare la giornata di chi ama questi animali. Una micetta di nome Nala sta diventando virale perché si presenta ogni giorno presso la stazione dei treni per salutare tutti i passanti che attraversano la biglietteria. Ogni pendolare, ha l’onore di poterla salutare e coccolare ogni giorno e, ormai, è diventata la mascotte di quella stazione.

Alla stazione dei treni si presenta ogni giorno: il gatto vuole salutare i pendolari

Questa gatta di nome Nala ha reso la trafficata stazione ferroviaria di Stevenage, in Inghilterra, la sua seconda casa. Ogni giorno, infatti, delizia i pendolari di passaggio con la sua presenza in attesa di qualche carezza. La micetta è stata fotografata ormai parecchie volte dai passanti e la si vede spesso seduta sulla biglietteria.

Secondo la proprietaria di Nala, Natasha Ambler, la cucciola non è affatto timida, ma anzi cerca espressamente il contatto con gli esseri umani. Per questo motivo si reca con le proprie zampe da casa sua fino alla stazione sia al mattino che alla sera.

Il direttore della stazione Shaun Smith ha riferito che il gatto è stato in grado di creare una comunità per i passeggeri locali. La dolce gatta avventurosa dà sempre il benvenuto a tutti per questo è stata anche in grado di arricchire la vita quotidiana delle persone.

“Fa sorridere le persone e avvia conversazioni felici tra il personale e i clienti. Questo aiuta il nostro team e i nostri inquilini della stazione a sentirsi parte della comunità locale“, afferma la manager della stazione. Per assicurarsi che la gente sappia che Nala appartiene a qualcuno, la felina è stata contrassegnata da un collarino. Questo per garantire che gli estranei non la portino semplicemente a casa.

Nala non perde un giorno di “lavoro” e questo rende anche difficile (ma divertente) la vita quotidiana si Natasha. Nonostante spera che non cerchi di salire su un treno, per sicurezza, nel collrino, ha riportato nome e il suo numero di telefono. Molti passanti sanno ormai chi è Nala e cosa fa li ogni giorno, ma molte sono anche le chiamate che la proprietaria riceve per chiedere se il gatto si è perso. A seguito di ciò, ha dovuto mettergli una seconda targhetta per chiarire che Nala è lì volontariamente e sa badare a se stessa. Natasha ama molto la sua gattina ed è felice se può vedere il suo quattro zampe tornare a casa contento e soddisfatto.