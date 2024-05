“Un sorriso bellissimo” Eleonora Giorgi, la bellissima notizia dopo l’annuncio del tumore

Prima l’annuncio in televisione della sua malattia e delle sue condizioni di salute. Poi l’intervento chirurgico urgente, che per fortuna è andato bene, come detto anche dai suoi parenti più stretti per tranquillizzare i fan. Oggi l’attrice ritrova il suo bellissimo sorriso, perché suo figlio si è sposato con la fidanzata e lei ha potuto accompagnarlo all’altare con gioia.

Paolo Ciavarro ha pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale le foto del tanto atteso matrimonio, che ha interessato tutta la famiglia. Non era scontato che la mamma fosse presente, viste le sue condizioni di salute.

Invece l’attrice ce l’ha fatta, anche perché, per fortuna, si è ripresa alla grande dall’intervento chirurgico al quale i medici l’hanno sottoposta per una neoplasia grave che le avevano diagnosticato. Accompagnare il figlio all’altare è stata la sua gioia più grande del momento.

Andrea Rizzoli, il primo figlio di Eleonora Giorgi, si è sposato con la compagna, Serena Meriggioli, una make up artist. Un giorno di festa per tutta la famiglia, ma in particolare per la sua mamma.

Mamma che ha accompagnato all’altare lo sposo, con un bellissimo sorriso che racconta tutte le cose brutte vissute nell’ultimo periodo. Ora, però, si può lasciare tutto alle spalle e godersi la sua bellissima famiglia.

La bella attrice ritrova il sorriso sotto braccio con il figlio accompagnandolo all’altare

Eleonora Giorgi ha condiviso le foto pubblicate dai figli sui social, per annunciare a tutti i suoi follower la bella notizia che ha riguardato la sua famiglia. In particolare il figlio primogenito, convolato a giuste nozze.

Eleonora Giorgi ha così potuto dimenticare per qualche ora l’operazione per il cancro al pancreas che ha subito da pochissimo. Una giornata indimenticabile, per la quale è profondamente grata. Quando ha annunciato di stare male e di dover andare in sala operatoria, chissà se si aspettava di riprendersi così in fretta per celebrare l’amore tra suo figlio e la neo nuora acquisita.