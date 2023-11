Abbandonato in discarica senza pietà, la sua richiesta di aiuto non passa inosservata

La speranza ha incontrato la generosità, dando al cane una nuova vita lontana dalle sofferenze subite

In tutto il mondo ogni giorno sono centinaia e centinaia gli abbandoni che vengono registrati e che coinvolgono ogni tipo di animale domestico ma, in maniera più spiccata, proprio i fedelissimi cani. Nonostante questo, tuttavia, la discarica non è un luogo in cui è solito venga abbandonato un cane, ma per Hercules è stato proprio questo il destino che il suo padrone senza cuore ha scelto per lui.

La storia è avvenuta in Turchia e per il cucciolone non è stato facile uscire dalla situazione in cui era stato messo. I giorni passavano e le poche macchine che incrociavano il suo cammino continuavano a non fermarsi finché il cane decise di farsi capire in maniera più decisa. Osservando l’ultima richiesta di aiuto di Hercules era impossibile non rimanere colpiti e per fortuna questo è proprio ciò che è successo ad un passante che non si è girato a guardare altrove.

“Ha bloccato l’auto correndo come un pazzo!” La richiesta disperata di aiuto è arrivata finalmente al giusto destinatario

La discarica non è un posto in cui qualsiasi animale dovrebbe vivere ma per Hercules quell’ambiente malsano è stato l’unica possibilità di vita dopo essere stato abbandonato dal suo padrone. Il desiderio di vivere ancora nell’amore di una casa, tuttavia, non ha mai abbandonato l’animale che ci ha provato ogni giorno finché il suo intento non è riuscito.

Bastava il rumore di un auto per distogliere il cagnolino da qualsiasi cosa stesse facendo e farlo correre in fretta e furia verso quel rumore, ma non per abbaiare o cacciare via l’intruso dal suo territorio, ma nella speranza che la portiera si aprisse e qualcuno potesse portarlo via da quell’incubo. Purtroppo sono passati molti giorni prima che questo potesse accadere, ma la tenacia di Hercules è stata ripagata quando meno se l’aspettava.

Nella discarica purtroppo Hercules non era solo, nella zona gli abbandoni sembrano incessanti e circa 800 cani sono costretti ogni giorno a lottare per un pezzo di cibo gettato nella pattumiera, uno solo però sembrava davvero aver capito bisognava impegnarsi ogni giorno per andare via e così è stato. L’atteggiamento dell’animale ha infatti colpito a fondo i volontari di un’associazione che, tuttavia, non avevano modo di aiutare Hercules per via dell’indisponibilità di spazio in cui ospitarlo, ciò che hanno potuto fare è stato, invece, far conoscere la sua storia, una storia che ha colpito fin dall’altra parte del continente.

È stata una donna negli Stati Uniti, infatti, a far richiesta che l’animale le venisse affidato, una donna proprietaria di un terreno di due ettari e che aveva già ospitato uno dei cani della discarica turca. Dopo anni di abbandono, dunque, Hercules ha potuto provare ancora l’amore di una casa e ritrovare al tempo stesso anche un suo vecchio amico.

Nel frattempo nella discarica grazie all’aiuto di una 23 enne di nome Gocke Erdogan altri 50 cani sono stati adottati e molti altri feriti o malati hanno ricevuto cure veterinarie per fare in modo che non finissero la loro vita in indicibile sofferenza e solitudine. Una storia a lieto fine che altri 700 cani sperano di avere e che solo la potenza dell’informazione, forse, può renderlo possibile.