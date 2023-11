Un anno intero per cercare di conquistare la fiducia di un cane randagio

Tutto ha avuto inizio quando nel quartiere alcune persone avevano visto aggirarsi un grosso cane randagio marrone, il cane vagabondava senza collare per le strade.

La storia dei suoi inizi è sconosciuta e il suo passato resta un misterioso ma il suo comportamento diffidente nei confronti dell’essere umano ha destato molteplici sospetti.

Coppia di amanti degli animali cerca di conquistarlo per un anno intero.

Marla e Joe, una coppia appassionata di animali dopo aver visto vagare per le strade del quartiere il povero cagnolino sconsolato hanno deciso di intraprendere quella che può essere descritta come una vera e propria missione, i due infatti erano intensionati a guadagnarsi la fiducia di questo cucciolo randagio.

Nessuno sapeva quando il cane si sarebbe finalmente fidato di loro così hanno iniziato questo esperimento riprendendo in video i vari cambiamenti nel comportamento del cucciolo.

Per un intero anno la coppia ha affrontato questa “sfida” che è stata tutto tranne che semplice, il cucciolo veniva chiamato Scooby nome al quale rispondeva senza problemi, il difficile è stato conquistare la sua fiducia, il cucciolo dall’oscuro passato era infatti estremamente diffidente e cauto nell’avvicinarsi all’essere umano sintomo che forse l’inizio della sua vita non era stata delle migliori.

Con il susseguirsi delle stagioni e delle intere giornate alla ricerca di conquistare la fiducia del cagnolone, il piccolo prendeva sempre più confidenza con la coppia ma con l’arrivo dell’inverno era comunque ancora troppo restio per fidarsi di loro. Il freddo pungente dell’inverno avrebbe complicato le cose per il cucciolo randagio e soprattutto avrebbe fatto si che la coppia potesse avvicinarsi meno a Scooby.

Giorno dopo giorno nonostante il freddo Marla e Joe uscivano di casa pronti a gridare il nome del cucciolo per documentare i suoi progressi ma Scooby era ancora troppo spaventato per avvicinarsi, la situazione è letteralemnte cambiata con l’arrivo della primavera, mentre la coppia passeggiava per il quartiere entrambi hanno urlato il nome del cane come spesso facevano per richiamare la sua attenzione senza molte speranze, ma quella mattina Scooby non solo arrivò sentendosi chiamare ma si avvicinò più del solito

Dopo un anno intero di incessanti tentativi, Scooby ha finalmente deciso di avvicinarsi a i due individui che per quasi 365 giorni non hanno fatto altro che cercare di conquistare la sua fiducia. Ma il momento cruciale ci fu con l’incontro di un altro cane di nome Sámson.

La coppia riuscì finalmente a portare il randagio in casa dove una volta entrato trovò un ambiente accogliente e caldo che non aveva mai avuto prima, prendendo sempre più fiducia con Marla e Joe i due riuscirono persino a portarlo presso un veterinario per una visita dove il medico accerto che erta in ottima salute.

Grazie alla perseveranza della coppia e con un piccolo aiuto del loro cagnolino di nome Samson il cane Scooby decise di fidarsi e fece un ottima scelta, ora infatti il cane non è più un randagio e si gode le sue giornate al caldo all’interno della casa con la sua nuova mamma e il suo nuovo papà umani e con il suo nuovo fratello, il cucciolo una volta randagio che vagava nel quartiere ora è un cane di casa amato e coccolato come merita .