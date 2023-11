Scoperta l’esistenza di una gattina bilingue, è cresciuta così VIDEO

Questa gattina ha un passato incredibile e che le ha permesso di divenire bilingue: la scoperta emoziona gli utenti.

Una gattina dal manto striato, di colore grigio, e di nome Olive sta facendo molto parlare di sé in tutto il mondo. Grazie una virale clip condivisa su TikTok nei giorni scorsi Olive sta emozionato milioni di utenti grazie al suo insolito modo di rapportarsi con la sua umana di riferimento. Molto dei suoi fan, in continua ascesa, continuano a ripetere di aver scoperto una vera e proprio rarità. Questa gattina – infatti – è stata denominata come una gattina “bilingue”.

Scoperta l’esistenza di una gattina bilingue: Olive è cresciuta in ottima compagnia

Il segreto che riguarda la bizarra abilità di Olive riguarda il suo passato. Olive, come racconta la sua mamma umana, ha trascorso gran parte della sua giovane vita in compagnia di animali diversi dalla sua specie. Rispetto a molti felini che amano restare da soli, oppure di altri gatti, questa adorabile micetta avrebbe stretto – nei primi mesi della sua esistenza – delle amicizie rivelatesi, ben presto, come molto speciali.

Sdraiata inizialmente sul divano blu del suo confortevole rifugio la piccola Olive si avvicina lentamente alla sua mamma umana e – sorprendentemente per ciascun utente – si rapporta a lei in modo totalmente diverso da come farebbe un comune micio. Olive, infatti, invece di miagolare, abbaia. La gattina avrebbe appreso questo insolito modo di comunicare con lei grazie alle sue continue interazioni con i cagnolini precedentemente ospitati dalla sua mamma umana.

Vi aspettiamo sul nostro nuovo canale TELEGRAM con tanti consigli e novità

“A me“, invece, “il cane che si arrampica sugli alberi perché è cresciuto con i gatti“, scrive così – a tal proposito – un utente condividendo tra i commenti al la speculare esperienza vissuta con il suo attuale fido di riferimento.

Grazie alla piccola Olive vediamo le differenze tra la lingua dei gatti e la lingua dei cani completamente annullati. Inoltre ciò che ha ulteriormente sorpreso gli utenti sarebbe stato anche il modo che la piccola gattina ha di muoversi dinanzi ai loro occhi e all’interno del suo spazio vitale. Le sue zampette, e la sua inconfondibile agilità felina, sembra fondersi naturalmente con alcune tipiche abitudini dei quattro zampe con cui Olive ha trascorso la prima parte della sua vita.

Iscriviti al nostro nuovissimo canale WHATSAPP e ricevi ogni giorno storie e video inediti solo per te

Se siete curiosi di scoprire altre novità fuori dal comune, riguardanti l’universo dei nostri amici felini, potete dare un’occhiata alla presentazione dei migliori libri dedicati ai gatti.

@ellalandy2♬ original sound – ellalandy2

Sono attualmente 11 milioni gli apprezzamenti totalizzati dalla virale clip sui social network. Apparso, per la prima volta, su TikTok – grazie alla pubblicazione di @ellalandy2, il breve filmato che mostra Olive mentre abbaia come un piccolo cagnolino ha generato la condivisione di commenti oltremodo divertenti. Il più gettonato, ovviamente, fino ad oggi è quello che ha dato il titolo alla notizia. Ossia: “è bilingue!“